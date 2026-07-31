En mayo de este año circularon versiones que aseguraban que Luis Miguel habría sufrido una crisis de salud que lo llevó a ser operado en Nueva York, aunque nunca se confirmó oficialmente.

El cantante permaneció fuera de los reflectores desde entonces, lo que alimentó rumores sobre su estado de salud. Sin embargo, El Sol reapareció con una foto inédita al protagonizar la nueva campaña de Coca-Cola en México, con motivo del centenario de la marca en el país.

Luis Miguel reaparece tras supuesta hospitalización y protagoniza campaña de Coca-Cola

Coca-Cola celebra 100 años en México con una campaña que rinde homenaje a los momentos compartidos por generaciones. Bajo el concepto “Nuestra fórmula es siempre juntos”, la marca eligió a Luis Miguel como figura central, reforzando un vínculo, dijo en un comunicado la marca, que se remonta a 1991, cuando el cantante protagonizó la recordada campaña “Vive la sensación”.

Luis Miguel aparece en imágenes oficiales disfrutando una Coca-Cola y recordando su relación con la marca.

“Con Coca-Cola llevo 35 años de historia. Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos. Una historia con México que no se explica con palabras… se siente en el corazón”, declaró El Sol, según escribió la marca en el comunicado.

Campaña de Luis Miguel con Coca-Cola ı Foto: Captura de pantalla

La campaña, según la marca, busca mostrar cómo la música de Luis Miguel y la presencia de Coca-Cola han acompañado celebraciones, sobremesas y reencuentros familiares durante décadas.

El furor se hizo presente y miles de usuarios celebraron la foto inédita de LuisMi. Algunos comentarios fueron:

"Ya iba a dejar la coca y me salen con estooooo"

"Qué alegría y gran sorpresa, así arrancamos este último viernes del mes de julio, hermoso verte"

"Por Michael Jackson tomé mucha Pepsi, ahora por LuisMi vamos por una coquita"

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