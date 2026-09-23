¿De quién es hija Nailea Vidrio?

El nombre de Nailea Vidrio destaca como uno de los más sonados en la Liga MX Femenil después de que la joven ha regresado a las filas del Atlante, tras haber formado parte del Pachuca.

Fue en mayo del 2025 que las tuzas ganaron el campeonato de la Liga MX Femenil y en julio de este año, la futbolista anunció su fichaje en el equipo de la Ciudad de México. “Muy feliz por regresar a hacer lo que más amo. Vamos a romperla”, señaló.

¿Quién es Nailea Vidrió y quién es su papá?

Dalia Nailea Vidrio Sahagún nació el 10 de marzo de 2003. Es una futbolista mexicana de Guadalajara que juegac como centrocampista en el Atlante Fútbol Club Femenil de la Liga MX Femenil de México.

Jugó, por primera vez, como profesional el 11 de agosto de 2017 con 15 años de edad en un encuentro entre el Pachuca y el Tijuana. Tras esto, pisó otros clubes como León, Cruz Azul y Pachuca hasta llegar al Atlante

Su padre es Manuel Vidrio, ex futbolista mexicano que jugaba como defensa y formó parte del Club Deportivo Guadalajara, Deportivo Toluca, Tecos de la UAG, Pachuca Club de Fútbol, Club Atlético Osasuna y Tiburones Rojos de Veracruz.

Su debut fue el 15 de septiembre de 1991 con las Chivas Rayadas de Guadalajara en un partido ante los Correcaminos de la UAT; permaneció en el Rebaño Sagrado hasta 1996, cuando pasó al Deportivo Toluca.

Fue director técnico del equipo de Segunda división del Pachuca, el cual llevó al campeonato, hasta que el “Vasco” Javier Aguirre lo llamó a formar parte de su cuerpo técnico en la Selección mexicana de fútbol en abril de 2009 para la Copa de Oro de la Concacaf.

También formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Real Zaragoza. El 17 de diciembre de 2012 fue nombrado director técnico del equipo Estudiantes Tecos de la Liga Ascenso MX.

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