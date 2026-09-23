¿Quién es Michelle Uecke, mamá de Jesse & Joy?

Jesse & Joy, el dúo mexicano que conquistó la música latina con baladas y pop, está cerrando una etapa en su historia musical, pues hace unos días se anunció su separación.

Tras la noticia sus seguidores han mostrado interés en conocer más sobre la familia que acompañó a los hermanos en su trayectoria; por eso en La Razón te contamos quién es su madre, Michelle Lee Uecke Miller, una mujer que influyó en la formación personal y artística de los artistas.

¿Quién es Michelle Uecke, mamá del dúo Jesse & Joy?

Michelle Lee Uecke Miller nació en Wisconsin, Estados Unidos, y se trasladó a México, donde formó una familia junto al padre de los cantantes, el músico y pastor mexicano Eduardo Huerta. Su origen estadounidense y raíces culturales marcaron la identidad de Jesse y Joy, quienes crecieron en un hogar bilingüe y multicultural.

Muestra de este mundo, es que los cantantes crecieron escuchando música clásica, rock, folk y canciones de artistas como Aretha Franklin, James Taylor, Carole King y Pedro Infante.

Según declaraciones de los cantantes en el documental Lo que nunca dijimos, Michelle Uecke siempre apoyó la carrera de sus hijos, alentándolos a explorar la música desde temprana edad.

Michelle Uecke su hija Joy Huerta, de Jesse & Joy ı Foto: IG joy

Aunque la señora mantuvo un perfil discreto frente a la prensa, su presencia resultó fundamental en la vida de los artistas. Joy ha mencionado en entrevistas que su madre le transmitió valores de disciplina y sensibilidad, mientras Jesse destacó la importancia de su apoyo en los momentos más difíciles de la industria.

Se desconoce la edad actual de Michelle Uecke, madre de Jesse & Joy, así como a qué se dedica actualmente.

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