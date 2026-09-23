Fernando Lozada le reclama a Natalia Alcocer por tocarlo indebidamente: ‘Ya no lo vuelvas a hacer’

El influencer Fernando Lozada le reclamó a su compañera Natalia Alcocer en La Granja VIP por haberlo tocado sin su consentimiento, lo que generó un debate en redes sociales.

Todo sucedió porque Fernando traía un atuendo de vaquero con un pantalón que le dejaba al descubierto los glúteos.

En las imágenes se observa que Natalia aborda a Fernando y no le dice nada solo le empieza a escribir en los glúteos del influencer: “Vota x Kenny”, ya que Kenny Avilés está nominada en el programa.

Yo ya iba a venir a decir que Fernando dijo que sí pero ya vi el video y NO, Natalia lo para en seco y se le va a la nalga “con todo respeto”. Hasta Fernando se incomoda y le dice “espérate” de que se estaba tardando mucho. #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/kqIX8UE4qn — André Magno (@AndreMagnoSoy) September 23, 2026

Después de que Natalia escribiera se le vio incómodo a Fernando y le pregunta que por qué escribe tanto.

Posteriormente, le preguntan a Fernando, otros de sus compañeros, que si su novia es celosa, a lo que él contesta que sí.

En ese momento, Fernando le reclama a Natalia de la forma más educada y le pide que por favor ya no le vuelva a tocar las pompis, porque su novia es muy celosa.

Natalia le dice que fue con mucho respeto y Fernando le responde que él entiende, pero que le pide que ya no se vuelva a repetir porque al final es su cuerpo.

Natalia le ofrece una disculpa y le dice que ya no se va a volver a repetir, incluso le envía un mensaje a la novia de Fernando para decirle que ya no ocurrirá nuevamente.

Incidente de Fernando Lozada y Natalia Alcocer enciende debate en redes

El momento causó polémica en las redes sociales y dividió las opiniones de los usuarios, pues algunos defendieron a Fernando y otros a Natalia.

Los usuarios que estaban a favor del exAcapulco Shore criticaron a Natalia y la tacharon de ser “doble moral” y le pidieron a Fernando no señalar a su novia, sino simplemente pedirle a la conductora que no lo toque porque no le gusta o no quiere.

“Incongruente la señora......pidiendo respeto a Kevin por sus hijas y su esposo o lo que sea q tenga...... Cómo siempre doble moral”, “La Nacalia y su doble moral, falsa feminista, roba maridos. Ojalá la expongan en la noche”, “Nathalia siempre hablando del respeto, los cuerpos y que sus hijas la están viendo y sale con esto”, “No le eches la bolita a ella, simplemente dile ‘NO, NO ME TOQUES’, ‘TENGO NOVIA, RESPETA’, fueron algunos de los comentarios.

Mientras que del lado de Natalia Alcocer los usuarios señalaron que vieron a Fernando aceptar de alguna manera que lo tocara. “Que tontería si el acepto hubiera dicho que no desde el inicio”, “subió el brazo y se quedó quieto por miedo o qué? Ridículos”, indicaron los cibernautas.

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