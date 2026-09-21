¿Quién es el capataz de La Granja VIP hoy 21 de septiembre 2026?

Uno de los participantes de La Granja VIP se convertirá en el nuevo capataz de la semana, por lo que será el nuevo jefe de la granja y tendrá que estar pendiente de que todos los habitantes cumplan con sus tareas en el programa.

Los cuatro finalistas para ser el capataz son: Pascal Nadaud, Niurka Marcos, Julio Camejo y Mono Osuna, así que después de que se realice la prueba en vivo uno de ellos será el nuevo líder de la granja.

¿Quién es el capataz de La Granja VIP hoy 21 de septiembre?

El capataz de La Granja VIP podría ser nuevamente Pascal Nadaud o Julio Camejo, incluso Mono Osuna, ya que se trata de pruebas de resistencia física y de destreza mental y principalmente Pascal y Mono, quienes provienen del reality show de Exatlón México tienen más experiencia en ello. Julio también pues estuvo en Survivor México y ahí se realizan pruebas similares.

Ellos son los finalistas para disputar la Capatacia, pero todo podría cambiar. 😱#LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾

⁣⁣#LaGranjaVIPMX, sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 pic.twitter.com/fUSj9qUzYv — La Granja VIP (@lagranjavipmx) September 22, 2026

Niurka puede lograrlo, pero por los otros contrincantes de ella tienen más experiencia.

Cabe recordar que la prueba para elegir al capataz es un juego en vivo y es totalmente diferente al juego por el que fueron seleccionados previamente.

Así se vive el ambiente en La Granja VIP tras la llega de Pablo Montero

La llegada de Pablo Montero causó un gran revuelo entre los habitantes de La Granja VIP, por un lado Manelyk Gonzalez contó su experiencia con él cuando estuvieron juntos en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Mientras que La Bebeshita contó que ella salió en un par de cita con el cantante y que no resultó en una grata experiencia para ella.

Si bien el actor y cantante de música ranchera encontró una casa dividida y muchos fans esperaban que se uniera al bando contrario al de Manelyk, la influencer volvió a hacer gala de su astucia e inmediatamente jaló a Pablo Montero para su equipo.

Después de la discusión de Ivonne Montero con Julio Camejo en el programa de ayer cuando lo llamó poco hombre y tras ser exhibida por no usar el baño de los peones, la actriz por fin se bañó afuera en medio del frío mientras Kunno le ayudaba a acarrear agua en la bicicleta.

Te puede interesar: