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¿Quién es el granjero 20 que entra este domingo 20 de septiembre a La Granja VIP?

Algunas pistas y rumores sobre la identidad del famoso que llega al reality ya fueron reveladas; varios nombres polémicos circulan en redes sociales

La Granja VIP
La Granja VIP Foto: Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

La segunda temporada de La Granja VIP vive uno de sus momentos más esperados pues muy pronto será revelado al nuevo participante del programa.

A más dos semanas de competencia con 19 famosos en la granja y aún mantienen al maniquí que representaba al habitante faltante, pero este domingo 20 de septiembre se conocerá al Granjero 20.

Algunas pistas y rumores sobre la identidad del famoso que completará el elenco oficial del reality de TV Azteca ya circulan en medios y redes sociales; aquí te contamos cuáles son los nombres más sonados.

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¿Quién es el granjero 20 que entra este domingo 20 de septiembre a La Granja VIP?

La producción de La Granja VIP no ha confirmado si se trata de un hombre o una mujer. Sólo adelantó símbolos como un trébol y un pollito como pistas.

Los nombres de Pablo Montero, cantante y actor, y Adrián Marcelo, conductor polémico, son los que más se mencionan entre los seguidores y medios. También se habló de la posibilidad de ver a Sergio Mayer en el reality, aunque aún no existe una confirmación oficial.

Lo cierto es que los participantes de La Granja VIP ya han expresado cuáles son las expectativas que tienen sobre el nuevo granjero. Manelyk González pidió que el nuevo integrante trabaje como todos y bromeó con que sea soltero y divertido.

Azalia Ojeda exigió que sea una personas frontal y leal, mientras que Kunno advirtió que no tolerará a alguien flojo o deshonesto. Y Pascal Nadaud recalcó que en la granja “nos gusta trabajar” y quien no lo haga “se puede ir”.

¿Quiénes son los participantes que permanecen en La Granja VIP?

  • Carlos Trejo
  • Ivonne Montero
  • Niurka Marcos
  • Manelyk González
  • Fernando Lozada
  • Kunno
  • Daniela Alexis La Bebeshita
  • Kenny Avilés
  • Rafael Mercadante
  • María Karunna
  • Mónica Escobedo
  • Kevyn Contreras El Bicolor
  • Natalia Alcocer
  • Pimpinela Escarlata
  • Mario Mono Osuna
  • Pascal Nadaud
  • Azalia Ojeda La Negra
  • Julio Camejo

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