Converse retira anuncio tras críticas por supuestas referencias al Ku Klux Klan y linchamientos

La empresa de zapatillas Converse eliminó un anuncio en redes sociales que provocó indignación entre los críticos que lo consideraban una evocación del Ku Klux Klan y linchamientos.

La foto del anuncio de Instagram mostraba a la cantante de K-pop Karina con falda y sosteniendo unas zapatillas Chuck 70 X. Los críticos se descargaron en Internet, diciendo que una imagen triangular blanca creada por la luz en la falda se parecía a una capucha del KKK y que la forma en que sujetaba las zapatillas las hacía parecer los pies colgantes de una víctima de linchamiento.

Converse, propiedad de Nike, emitió un comunicado pidiendo disculpas y diciendo que había eliminado el anuncio.

“Lo sentimos”, decía el comunicado, publicado por primera vez el viernes. “Entendemos por qué esta imagen es profundamente perturbadora y reconocemos que nos equivocamos. Lo eliminamos de nuestros canales y estamos trabajando para eliminarlo en todas partes donde apareció. Esto no debería haber pasado y lo haremos mejor.”

Converse, con sede en Boston, declinó el domingo responder preguntas para obtener información adicional, incluyendo cómo filtra la empresa los anuncios antes de publicarlos y cómo se aprobó el anuncio.

Karina y su empresa de management, SM Entertainment Group, no respondieron inmediatamente a los mensajes a través de sus cuentas de Instagram.

Campaña de Converse que usuarios señalaron como una referencia al Ku Klux Klan ı Foto: Especial

Minoristas y grandes marcas de moda han emitido una serie de disculpas a lo largo de los años por productos criticados por ser insensibles a nivel racial.

El mes pasado, el minorista Target retiró un disfraz infantil de Halloween de sus estanterías tras una amplia reacción en redes sociales, disculpándose por vender una prenda que, según los críticos, evocaba caricaturas racistas de minstrel.

La foto de Converse provocó críticas rápidas, incluyendo exigencias para despedir al personal implicado en el anuncio y un boicot a la empresa. En una avalancha de comentarios en redes sociales, los usuarios cuestionaron cómo el anuncio pudo haber superado el proceso de selección publicitaria de la empresa. Otros comentaristas defendieron a Converse, diciendo que no creían que fuera intencionado.

Lee Merritt, abogado de derechos civiles afincado en Texas, publicó en Instagram que la disculpa de Converse “no deshace lo que pasó por encima del ámbito legal, de marketing y liderazgo en cada paso.”

“Seguimos teniendo esta conversación porque las corporaciones siguen suspendiendo la misma prueba”, escribió. “Hacerlo mejor significa detectar esto antes de que se emita — no después de que nos ofendamos.”

Converse, fundada en Malden, Massachusetts, en 1908, fabrica la icónica zapatilla Chuck Taylor All Star. Se lanzó por primera vez en 1917 como una zapatilla de baloncesto antideslizante, añadiendo la firma de Taylor —un jugador de baloncesto que promocionó la zapatilla— en 1934, según la página web de la compañía.

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