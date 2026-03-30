¿Quién fue el estrangulador de Boston en la vida real?

Más de una decena de mujeres de entre 19 y 85 años de edad fueron asesinadas ente 1992 y 1994, de acuerdo con la información que se conoce el responsable se acercaba a los hogares de mujeres que se encontraban solas en casa y lograba que estas lo dejaran ingresar.

El responsable de al menos 13 asesinatos fue apodado como “El Estrangulador de Boston”, pues el cuerpo las víctimas mortales eran agredidas sexualmente y estranguladas hasta la muerte con prendas como medias o cinturones.

Ficha de búsqueda de El Estrangulador de Boston ı Foto: Especial

¿Quién fue el estrangulador de Boston?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos (NIJ por sus siglas en inglés) una de las víctimas de El Estrangulador de Boston fue Mary Sullivan, una joven de 19 años de edad que se había mudado recientemente a Boston, en donde fue encontrada sin vida en 1964 al interior del departamento que rentaba.

Asimismo, apuntan que el principal sospechoso y posible responsable de los asesinatos registrados en el área metropolitana de Boston fue Albert DeSalvo, quien confesó haber cometido 11 asesinatos, pero posteriormente se retractó.

En sus confesiones DeSalvo no solo detallaba los hechos, sino que daba información que no era de conocimiento público con algunos errores que hacían dudar sobre la veracidad de sus relatos.

Alber Henry DeSalvo ı Foto: Especial

Pese a que se tenía su declaración, no existían pruebas o testigos oculares que pudieran avalar que Albert realmente era el responsable de los asesinatos de Boston; además, algunos de los crímenes tenían diferencias entre sí, por lo que incluso se llegó a pensar que no se trataba de un solo asesino, sino de varios.

Albert DeSalvo era conocido como “El Hombre de Verde”, fue arrestado el 6 de noviembre de 1964 y sentenciado a cadena perpetua por violación en 1967, pues se le señalaba por presuntamente haber cometido múltiples violaciones y más de 300 ataques sexuales.

DeSalvo murió tan solo 6 años después de ser sentenciado sin que se supiera la verdad detrás de los crímenes cometidos por “El Estrangulador de Boston”, pues fue apuñalado en 1973 en la enfermería de la prisión Cedar Junction, que era conocida como Walpole.

Alber Henry DeSalvo ı Foto: Especial

En julio del 2013 se exhumó el cuerpo de Alberto DeSalvo para realizar pruebas de ADN con la finalidad de compararlas con líquido seminal que se encontraba en el cuerpo de Sullivan.

Se extrajo ADN del fémur y tres dientes de DeSalvo, y este coincidió con la muestra extraída del cuerpo de Mary, por lo que el programa “Resolviendo Casos sin Resolver con ADN” del NIJ fue parte fundamental para resolver los crímenes cometidos por El Estrangulador de Boston.

Víctimas de El Estrangulador de Boston ı Foto: Especial

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