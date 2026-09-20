La segunda temporada de Tierra de Mafia, la aclamada serie protagonizada por el actor británico Tom Hardy, llegó a Paramount+ hace unos días y ha causado furor entre los fans.

En esta nueva entrega, el público verá a los Harrigan luchando por mantener una fachada de unidad, mientras aparecen nuevos rivales que serán una amenaza para su ya fragmentado imperio criminal.

También estará de vuelta Harry Da Souza, quien deberá caminar en medio de un campo minado cuando las tensiones dentro de la familia se intensifiquen y amenacen con estallar en cualquier momento.

No te pierdas el regreso de Tierra de Mafia y descubre en La Razón cuántos capítulos integran esta segunda entrega, así como el calendario de estreno de la serie.

Tierra de Mafia con Tom Hardy: ¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada?

La segunda temporada de Tierra de Mafia, en inglés titulada MobLand, está compuesta por diez episodios. El primer capítulo se estrenó el 18 de septiembre en la plataforma Paramount+, en la que debes contar con una suscripción activa para disfrutar de la serie protagonizada por Tom Hardy.

El actor Pierce Brosnan en Tierra de Mafia temporada 2 ı Foto: Paramount+

Calendario de estreno de los capítulos de Tierra de Mafia 2

Según la página oficial de Paramount+, los capítulos de la nueva temporada de Tierra de Mafia se estrenarán semanalmente. Checa el calendario de programación:

Episodio 1- 18 de septiembre de 2026

Episodio 2- 25 de septiembre de 2026

Episodio 3- 2 de octubre de 2026

Episodio 4- 9 de octubre de 2026

Episodio 5- 16 de octubre de 2026

Episodio 6- 23 de octubre de 2026

Episodio 7- 30 de octubre de 2026

Episodio 8- 6 de noviembre de 2026

Episodio 9- 13 de noviembre de 2026

Episodio 10-20 de noviembre de 2026

Tráiler oficial de Tierra de Mafia segunda temporada

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Tierra de Mafia temporada 2.

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