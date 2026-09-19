Soberano del páramo es una serie en formato vertical animada, creada mediante Inteligencia Artificial (IA). En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata Soberano del páramo?

En un mundo devastado por el apocalipsis, Sena decide abandonar a Kane, convencida de que es un soldado inútil incapaz de protegerla. Lo que ella desconoce es que Kane oculta su verdadera identidad: es el invencible Dios de la Guerra, un ser cuyo poder supera cualquier amenaza.

Mientras tanto, Eve, la influyente señora de Ciudad Arc, trama un engaño al fingir casarse con él, buscando manipularlo para sus propios fines. Sin embargo, los enemigos que rodean la ciudad no imaginan la magnitud de la fuerza que están a punto de despertar.

La aparente fragilidad de Kane es solo una máscara; cuando su poder emerja, el destino de todos cambiará de manera irreversible, desatando una tormenta que nadie podrá detener.

Soberano del páramo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Soberano del páramo: ¿Dónde ver la serie viral animada?

Soberano del páramo es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 67 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 10 episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción para ver Soberano del páramo es TikTok, donde usuarios han compartido capítulos. Puedes buscar en el perfil de gamireel.

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