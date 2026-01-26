Sydney Sweeney cuelga lencería en el letrero de Hollywood, ¿será acusada de vandalismo? | VIDEO

Sydney Sweeney se ha convertido en una figura irreverente en la industria del entretenimiento, quien ahora enfrenta una nueva polémica después de que se hizo viral un video recogido por TMZ donde podemos verla en el icónico letrero de Hollywood.

Sydndey Sweeney se sube al letrero de Hollywood

Y es que muchos aseguran que Sydney Sweeney podría ser acusada por vandalismo, ya que en el video la podemos ver colgar varios sostenes en las letras del letrero junto con alguien que la ayuda a grabar. Todo por una provocadora campaña para promover su nueva marca de lencería.

Sydney Sweeney snuck up an L.A. mountain, climbed the iconic HOLLYWOOD Sign, and laced it with bras -- and she may have gotten in trouble with the law. 😳



Details: https://t.co/nM4NvOQNac pic.twitter.com/CF92E4U66I — TMZ (@TMZ) January 26, 2026

El video dura minuto y medio y en él, vemos a la actriz junto con un tercero. Ella deja la lencería en el suelo antes de ir a la parte posterior y se puede ver que hay varias personas más.

TE RECOMENDAMOS: Cubierta de dorado Sydney Sweeney posa sin ropa para la revista W y enciende las redes sociales con las fotos

Mientras se ríe, la mujer posa y recorre varias partes de las letras mientras entre todos comienzan a acoodar los brasieres en el letrero. El momento sorprendió a los Internautas y varios incluso se preguntaban si era real o Inteligencia Artificial (spoiler: es real).

¿Podrían demandar a Sydney Sweeney?

Según TMZ, aunque el equipo de Sweeney tenía permito para filmar por parte de FilmLA, no lo tenían para usar la imagen del letrero de Hollywood. “Hemos notado que usted y su equipo filmaron el Letrero de Hollywood anoche para una producción relacionada con Persuasion Pictures”, se lee.

“Le informamos que la Cámara de Comercio de Hollywood posee los derechos de propiedad intelectual para el uso de la imagen del Letrero de Hollywood y ni usted ni la productora han solicitado ni recibido permiso para usar las imágenes capturadas con fines comerciales”, se menciona.

sydney sweeney for syrn, a new lingerie brand pic.twitter.com/hzFxeksFp9 — ؘ (@sydneyin4k) January 26, 2026

Finaliza: "Entendemos que recibió un permiso de filmación de FiImLA, cuyo personal me asegura que se le notificó sobre los requisitos para obtener una licencia de la Cámara antes de su rodaje. Por favor, contácteme para que podamos hablar sobre esto y llegar a un acuerdo sobre el uso que propone hacer de nuestro FI. Gracias por su cooperación“.

De acuerdo con TMZ, la Cámara de Comercio de Hollywood podría presentar cargos contra Sydney Sweeney por vandalismo y allanamiento por la grabación sin permiso de un material para su marca de lencería, que supuestamente está cercana a ser anunciada de manera pública.