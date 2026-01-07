Sydney Sweeney posa sin ropa para la revista W y enciende las redes sociales con las fotos

Sydney Sweeney es una de las personalidades más sensuales de la industria del entretenimiento, quien ha aprovechado su belleza y sex appeal para destacar entre las actrices favoritas del público masculino a pesar de las polémicas que la han rodeado.

Sydney Sweeney posa desnuda para W

Ahora, Sydney Sweeney volvió a dar de qué hablar después de aparecer desnuda en la reciente portada de W, como parte de una serie de fotos tomadas por el especial ‘Best Performances’ o Mejores Actuaciones’, traducido al español.

La artista sorprendió al aparecer desnuda en una foto de perfil donde mira al hombro y se cubre con las manos y el sillón color marrón en donde se encuentra sentada. Destaca el color completamente dorado que cubre su piel e incluso su cabello.

Frente a ella, aparecen letras rosas con su nombre y a un costado se puede ver el logo de la revista. En la descripción, explican: “Para la edición de Mejores Actuaciones de W, Sweeney se transformó en una estatuilla de oro para celebrar su aparición con Amanda Seyfried en la comedia oscura, así como su interpretación de la boxeadora Christy Martin en la película biográfica, ‘Christy’“, dice.

La publicación muestra una segunda foto más atrevida que deja ver con mayor detalle el cuerpo de la actriz de ‘Euphoria’, quien posa con mucha sensualidad todavía cubriendo ciertas partes de su cuerpo para evitar excederse,

En una tercera imagen, la podemos ver de frente y con los brazos a los lados mientras lleva una toalla con todo el cuerpo cubierto del color dorado. Una última foto muestra a la mujer en la instantánea con un suéter blanco con rojo, contrastando con las anteriores postales.

Las reacciones no se hicieron esperar y aunque muchos halagaron a Sydney por su belleza física, incluso comparándola con Marilyn Monroe por el estilo de cabello que lucía, otros criticaron duramente su aparición. Te dejamos algunas reacciones:

“La Marilyn Monroe de la nueva era”.

“”Parece una estrella clásica de Hollywood".

“Maquillaje republicano”.

"Por una vez, ¿puede alguien poner a Sydney en un cuello de tortuga y pantalones martillo para una sesión de fotos?“.

“¿Mejor actuación? Todas sus películas recientes fueron un fracaso".

“¿Por qué ella fue la única desnuda?"

Sydney Sweeney ha sido muy criticada en los últimos meses porque muchos aseguran que la manera en la que lleva su nombre como actriz al participar en diversas campañas buscan encantar a la ultraderecha y los hombres, dejando de lado el público femenino y LGTB+ que ya había cosechado anteriormente.