Galilea Montijo generó polémica incluso en el programa de la competencia, La Granja VIP. El conductor Adal Ramones solicitó a los participantes que el nombre de la conductora no debe mencionarse dentro del reality.

Su declaración, realizada frente a los participantes y al público, convirtió a Montijo en una figura “innombrable” dentro del show, lo que desató comentarios y especulaciones en redes sociales.

Galilea Montijo se vuelve innombrable en La Granja VIP: ‘No tienes que mencionarla’

Durante la gala del lunes en La Granja VIP, la tensión entre Julio Camejo y Rafael Mercadante volvió a escalar. Camejo mencionó nuevamente a Galilea Montijo, recordando un comentario previo de Mercadante en el que aseguró haberla visto desnuda.

“Usted trata a las mujeres como una basura. Usted dijo que a Galilea Montijo la había visto desnuda. Galilea Montijo es amiga mía”, dijo el cubano.

Ante esta situación, el conductor Adal Ramones intervino de manera firme y detuvo la discusión al señalar: “Advertí, Julio, que la conversación era de ustedes dos. No tienes por qué mencionarla”.

“Julio, solamente te comento lo siguiente, y en tono personal, TÚ también mencionaste a esa persona (Galilea Montijo) así que CUIDADO” 👁️ — Cuando Julio Camejo se entere de que el público no sabía nada de lo que dijo Rafael Mercadante hasta que él lo dijo en vivo#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/PqIrmZ0yZh — nacho con O (@NachoConO) September 22, 2026

El conflicto se originó porque Julio Camejo reprochó a Rafael Mercadante hablar de mujeres en términos físicos y traer a colación a Galilea Montijo, quien actualmente conduce La Casa de los Famosos México.

Aunque Mercadante reconoció haber hecho el comentario, aseguró que no se trataba de una burla. “Sí, pero yo no me estaba burlando de eso”, dijo.

“Eso no es comentario, porque ese comentario sale a nivel nacional y la dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre. Silencio que usted no tiene”, le lanzó Camejo con enojo.

El episodio llamó la atención en redes sociales, pues la intervención de Adal Ramones convirtió a Galilea Montijo en un tema “innombrable” dentro del programa.

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