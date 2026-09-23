Memo, Yahir, Ese y Ernesto se visten de mujer en La Casa de los Famosos, así se ven

La Casa de los Famosos México volvió a sorprender a la audiencia cuando cuatro de los habitantes, Memo Schutz, Yahir, Ese Pérez y Ernesto Laguardia, cumplieron con el reto de transformarse en mujeres.

Este radical cambio fue posible gracias al apoyo de sus compañeras, quienes se encargaron de maquillarlos y elegirles el vestuario. El resultado generó risas dentro de la casa y comentarios virales en redes sociales, donde las comparaciones no faltaron.

Memo, Yahir, Ese y Ernesto se visten de mujer en La Casa de los Famosos México, así se ven

Las responsables de la caracterización de Memo Schutz, Yahir, Ese Pérez y Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México fueron las mujeres del reality, quienes aplicaron maquillaje, seleccionaron pelucas y coordinaron la ropa de sus compañeros. Karina se encargó de maquillar a Memo; Brianda a Yahir; Mariana a Ernesto y Gema a Ese Pérez.

Mientras tanto, ellas decidieron disfrazarse de hombres, luciendo trajes de vestir en tonos grises y tierra que completaron el intercambio de roles.

“Pareces mamá regañona”, dijo Gema sobre el look de Yahir, mientras los demás comentaban que Memo se veía “bonita y femenina”.

Así lucen Memo, Yahir, Ese Pérez y Ernesto Laguardia como mujer ı Foto: Captura de pantalla IG lacasafamososmx/Edición La Razón

Este momento dentro de La Casa de los Famosos México se convirtió en tendencia en redes sociales, donde usuarios que compararon los looks de los concursantes con personalidades de la música y el entretenimiento.

“Memo Schutz disfrazándose de chava y se parece a Lady Gaga con su vestido de carne”, escribió un usuario en redes. “Yahir me da las mismas vibes de siempre” y “Ernesto actuó súper bien”, fueron otros comentarios.

Otra persona resaltó la transformación de Ese Pérez y su parecido con una creadora de contenido: “Ese Pérez parece la Bebeshita”. Incluso alguien más bromeó: “Por un momento creí que la Bebeshita se había mudado a La Casa de los Famosos”.

Casa de los FamoDrags

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se sometieron a esta transformación como parte de una promesa que realizaron al público, si eran salvados. Tras la caracterización dieron inicio al programa ficticio Casa de los FamoDrags.

Gema propuso recrear un programa al estilo de los talk shows. Karina se encargó de dar los horóscopos, Mariana presentó el clima, Memo habló de deportes y Brianda condujo la sección de espectáculos, mientras Yahir y Ernesto fungieron como conductores principales.

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