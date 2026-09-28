¿Cuándo y qué accidente sufrió Omar Zaminitz, de Habilidad Física 100: México?

Omar Zaminitz es uno de los 100 competidores de Habilidad Física 100: México, y su participación dentro de la competencia de Netflix lo ha llevado a estar en el ojo del huracán debido a ciertos comentarios y decisiones dentro del reto.

El entrenador físico cuenta con una larga trayectoria dentro del mundo deportivo, pero sin lugar a dudas una de las etapas más difíciles en su carrera y en su vida fue un accidente que sufrió a inicios de la década de los 2000.

Accidente de Omar Zaminitz

En el podcast de Martha Debayle, Omar Zaminitz compartió la historia detrás de un accidente que le cambió la vida, pues un viaje con sus amigos se convirtió en una terrible etapa de su vida.

Cuando tenía 24 años de edad, Omar Zaminitz acudió con un grupo de amigos a ver a unos amigos del Necaxa que iban a jugar, por lo que partieron un viernes desde la Ciudad de México hacia Aguascalientes.

Durante su trayecto en carretera la mayoría de los pasajeros se encontraban dormidos, y en un momento Zaminitz escuchó una expresión de sorpresa que lo despertó para encontrarse con lo que cambiaría su historia.

Zaminitz relata él y uno de sus amigos se quitaron el cinturón de seguridad para dormir más cómodos, y de un momento a otro al abrir los ojos vio un camión muy cerca del vehículo en el que viajaba junto a sus amigos, por lo que él se cubrió con brazos y piernas.

El competidor de Habilidad Física 100: México precisa que recibieron un impacto de frente, y al no tener el cinturón de segurida puesto “generó que tuviéramos unas lesiones tan fuertes y graves. Los de adelante también pero al no tener el cinturón pues ...”

Apuntó que el camión no tenía luces y se quedó descompuesto en uno de los carriles, que su amigo venía en el carril de alta y al abrirse para pasar a un vehículo en una curva, lo que ocasionó que se impactaran directo al camión.

“Nos metemos abajo del camión, los cuatro estamos vivos, los cuatro con diferentes lesiones de todo tipo, y pierdes la noción, despiertas, y el carro estaba en llamas” comparte Zaminitz.

Omar Zaminitz asevera que el accidente fue tan fuerte que incluso recuerda muchos detalles como el olor del aceite quemado; además, dice que su accidente lo hizo creer en algo más grande que Dios.

“Tenía un dolor impresionante, yo pensé que eso era lo último que sentías antes de pasar a otro plano terrenal” precisa Omar Zaminitz, quien dice que el femur de la cadera se le safó, que tuvo un desplazamiento del sacro de ocho milímetros, fractura de codo, placa de titanio en la clavícula y clavos en la muñeca derecha.

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