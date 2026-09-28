¿Quién es George Herrera, el fisicoculturista que sorprendió en Habilidad Física 100: México?

El físicoculturista Jorge ‘George’ Herrera sorprendió al quedar entre los 12 mejores participantes de Habilidad Física 100: México, algo inesperado para quienes miran el programa a través de la plataforma de Netflix.

Y es que el fisicoculturismo es un deporte que genera dudas y está lleno de tabúes entre el público en general, por quienes se cuestionan si los físicos enormes que se suben a las tarimas son fuertes de verdad o son el resultado del consumo de sustancias para aumentar masa muscular y mejorar los resultados.

Uno de los momentos más impactantes de la participación de George Herrera fue la enorme resistencia, potencia y fuerza que mostró durante el segmento llamado ‘Castigos Ancestrales’.

Junto con otros dos participantes, incluyendo al militar Jesús Cárcamo, el fisicoculturista tuvo que empujar una enorme roca por una cima y después dejarla caer en cierta cantidad de tiempo.

El reto se fue complicando mientras el peso aumentaba y el tiempo disminuía, pero Herrera consiguió mantener un buen ritmo casi hasta el final, aunque terminó perdiendo el reto ante Cárcamo, quien pasó a la final.

¿Quién es George Herrera?

George Herrera (también conocido como Jorge Herrera) es un destacado fisicoculturista profesional mexicano en la categoría Classic Physique, reconocido por ser el primer mexicano en obtener un carnet profesional en dicha división y por competir en el certamen Mr. Olympia.

Originario de Tijuana, es considerado uno de los máximos exponentes del fisicoculturismo en México y un referente para la comunidad latina. Es competidor IFBB Pro, dos veces clasificado al Olympia y Top 3 del Arnold Classic.

Una de sus publicaciones más destacadas es del 28 de marzo, cuando participó en el Arnold Classic y obtuvo un lugar destacado que le permitió encontrarse con Arnold Schwarzenegger. “Una imagen que vale oro al lado de esta leyenda, no me dejarán mentir a sido mi inspiración desde que inicié en él culturismo”, celebró entonces.

“Es una de mis mayores fuentes de motivación cuando se trata de pensar en grande y tengo hoy la oportunidad de poder pararme y ver de frente a uno de mis mayores ídolos, gracias por todas las experiencias que me está brindando el culturismo”, celebró sobre la figura.

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