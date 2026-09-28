¿Quién es el esposo de Mariana Khalil y cuántos hijos tienen?

La adaptación del reality surcoreano Habilidad Física 100 llegó a México, por lo que cien participantes pudieron demostrar las habilidades deportivas que han construido durante muchos años.

Entre retos individuales y en grupo de habilidad, agilidad, inteligencia, fuerza y determinación, los cien participantes de Habilidad Física 100: México deben demostrar lo que tienen para conseguir ser el mejor.

Entre estos participantes se encuentran 30 mujeres deportistas con experiencia en distintas disciplinas, y entre ellas se encuentra Mariana Khalil, una atlela de CrossFit con gran disciplina, compromiso, competitividad y fuerza que demostró sus habilidades todo el tiempo.

¿Quién es el esposo de Mariana Khalil?

Mariana Khalil tiene una relación sentimental bastante sólida, pues desde hace más de diez años comparte experiencias junto a su ahora esposo, Rodrigo Guerra, con quien incluso participa en competencias de atletismo.

Por medio de redes sociales, Mariana comparte desde el 2014 momentos junto a Rodrigo, incluyendo sus entrenamientos juntos dentro del mundo del CrossFit, la disciplina que la llevó a ser una de los 100 participantes del realty.

Al igual que Mariana, Rodrigo Guerra es un deportista con mucha experiencia, lo que lo llevó a ser entrenador de CrossFit e incluso un exseleccionado nacional de judo en México.

Rodrigo Guerra juega futbol americano en el equipo Corsarios, en donde porta el número 0 en el jersey, y deporte en el que su esposa y su hijo le demuestran su apoyo todo el tiempo.

Por medio de sus redes sociales también comparte sus entrenamientos, los viajes que realiza, y momentos junto a su esposa Mariana y su único hijo, Karim, quien actualmente tiene dos años de edad.

Luego de siete años de matrimonio, en enero del 2024 la vida en pareja de Mariana y Rodrigo cambió para siempre, pues su familia se agrandó con la llegada de su primogénito Karim, quien pesó 2.990 kilogramos y midió 50 centímetros al momento de nacer.

Mariana Khalil, Rodrigo Guerra y su hijo, Karim ı Foto: Redes Sociales

Además de compartir sus momentos familiares, desde que se hizo de conocimiento público que Mariana Khalil sería una de las competidoras de Habilidad Física 100: méxico, Guerra no ha parado de postear lo orgulloso que se siente de su esposa.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.