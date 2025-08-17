¿Quién es Isadora Lagos, Miss Universo Guerrero 2024, detenida en la Autopista del Sol?

Isadora Lagos fue detenida por portación de arma de fuego.

Isadora Lagos, modelo y exganadora del certamen Miss Universo Guerrero 2024, fue detenida recientemente por autoridades federales tras ser sorprendida en posesión de un arma de fuego.

La joven, que había renunciado a su corona semanas atrás, permaneció bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) mientras se determina su situación legal.

¿Quién es Isadora Lagos?

Isadora Lagos es una modelo originaria del estado de Guerrero, reconocida en el ámbito nacional tras ganar la edición 2024 del concurso Miss Universo Guerrero. Su triunfo le otorgó la posibilidad de representar al estado en el certamen Miss México 2025.

ExMiss Guerrero 2024 fue arrestada junto a Hernández Santos, presunto implicado en delitos graves. ı Foto: Redes sociales

Más allá de su carrera en el modelaje, Isadora Lagos es licenciada en Derecho, y recientemente decidió continuar su formación académica estudiando Gastronomía, según información disponible en redes sociales hasta 2024.

En su paso por los certámenes, la cuenta oficial de Miss México la describió como una joven disciplinada, amante del deporte, especialmente del crossfit, con gran interés por la arquitectura clásica y la historia de México.

¿Qué se sabe sobre su detención?

La detención de Isadora Lagos ocurrió el viernes pasado, junto con otras tres personas. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias del arresto ni el tipo de arma incautada, aunque la portación de arma de fuego sin licencia es un delito federal en México.

Además de Isadora, también fue detenido Luis Alberto Hernández, extrabajador del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Su detención fue en la carretera 95-D Acapulco- Chilpancingo, en la colonia Paso del Limonero.

