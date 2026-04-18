Vuelca pipa con amoníaco en Sonora y deja al menos 27 intoxicados

La volcadura de una pipa que transportaba amoníaco registrada el sábado 18 de abril en la carretera federal México 15, en Sonora, provocó una fuga del químico y dejó al menos 27 personas intoxicadas, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades locales.

El accidente, ocurrido en un tramo de esta vía que conecta distintos puntos del noroeste del país, generó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia debido al riesgo que representa la liberación de sustancias peligrosas.

Tras el reporte, elementos de protección civil, bomberos y servicios médicos acudieron al sitio para atender la situación y brindar auxilio a las personas afectadas.

De acuerdo con la información disponible, la volcadura de la unidad derivó en la dispersión de amoníaco en el ambiente, lo que ocasionó que varias personas presentaran síntomas de intoxicación.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran irritación en ojos y vías respiratorias, así como dificultad para respirar, cuadros compatibles con la exposición a este tipo de compuesto químico.

Se registra volcadura de pipa con amoniaco en la carretera Guaymas-Hermosillo, Sonora. El accidente provocó una fuga química que deja, de forma preliminar, 27 personas intoxicadas y el cierre parcial de la circulación en la zona.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/yA1WRFlRtr — DK 1250 (@dk1250) April 19, 2026

Paramédicos brindaron atención en el lugar a varios de los afectados, mientras que otros fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas fallecidas a consecuencia del incidente.

Las autoridades procedieron a acordonar la zona y restringir la circulación vehicular en el tramo afectado de la carretera, con el objetivo de evitar una mayor exposición de la población al químico.

Asimismo, se implementaron labores para contener la fuga y reducir la dispersión del amoníaco, cuyo comportamiento puede variar dependiendo de factores como el viento y las condiciones ambientales.

De manera paralela, se dio a conocer que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la volcadura. Hasta ahora, no se ha establecido de manera oficial qué originó el accidente, por lo que se analizarán diversos factores relacionados con la operación de la unidad y las condiciones del camino.

El amoníaco es un compuesto ampliamente utilizado en la industria, principalmente en la elaboración de fertilizantes, pero su liberación accidental representa un riesgo considerable para la salud.

Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona y se espera que en las próximas horas se actualice la información sobre el estado de salud de las personas intoxicadas.

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MSL