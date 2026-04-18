Automóvil cae al mar y se impacta en club de yates del puerto de Veracruz | VIDEO

Conductor habría perdido el control del automóvil y cayó al club de yates Veramar.

El conductor de un automóvil sufrió un aparatoso accidente luego de presuntamente perder el control mientras circulaba a alta velocidad y caer al mar en el puerto de Veracruz.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado, cuando el vehículo transitaba sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho y, repentinamente, salió de la vialidad para precipitarse al agua e impactar algunas embarcaciones atracadas en el club de yates Marina Veramar, cerca del Aquarium de Veracruz.

En videos difundidos en redes sociales se observa que el conductor logró salir por su propia cuenta del automóvil y nadó hasta el muelle, donde fue auxiliado por personas que se encontraban en las inmediaciones.

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se desconoce si viajaban más ocupantes en la unidad, que se presume fue retirada del agua horas después.

Las autoridades no han emitido información oficial sobre el incidente, que ocurrió horas antes del concierto del DJ neerlandés Martin Garrix en la Macroplaza del Malecón de Veracruz.

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cehr