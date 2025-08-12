Por presunta delincuencia organizada

FGR detiene al excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura

Agentes de la FGR detienen afuera de su hotel al también empresario, a quien notificaron una orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada

Pedro Segura Valladares fue detenido este martes en Guerrero.
Pedro Segura Valladares fue detenido este martes en Guerrero. Foto: Captura de Pantalla
Por:
La Razón Online

Por el presunto delito de delincuencia organizada, fue detenido este martes el excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares.

El momento de la detención quedó registrado en una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook del también empresario, a quien agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) suben a una unidad oficial tras notificarle la orden de aprehensión en su contra.

“Los mandó Félix Salgado y la gobernadora [Evelyn Salgado], yo sé“, dice Valladares a los agentes federales, que le responden: ”No, no, no. Nosotros no tenemos tintes políticos. Nosotros nada más estamos cumpliendo nuestro trabajo“.

TE RECOMENDAMOS:
En la imagen, una cinta de precaución que limita el paso
Fue asesinado en una tienda de conveniencia

¿Quién era Ulises Nache Trujillo, asesinado en Ciudad Juárez?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este 12 de agosto afuera del hotel Vida en el Lago, propiedad del excandidato ubicada en el municipio Tepecoacuilco Trujano.

Publicado por Pedro Segura en Martes, 12 de agosto de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Actividad industrial Aguascalientes
Referente nacional

Aguascalientes, tercer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial