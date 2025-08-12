FGR detiene al excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura

Por el presunto delito de delincuencia organizada, fue detenido este martes el excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares.
El momento de la detención quedó registrado en una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook del también empresario, a quien agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) suben a una unidad oficial tras notificarle la orden de aprehensión en su contra.
“Los mandó Félix Salgado y la gobernadora [Evelyn Salgado], yo sé“, dice Valladares a los agentes federales, que le responden: ”No, no, no. Nosotros no tenemos tintes políticos. Nosotros nada más estamos cumpliendo nuestro trabajo“.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este 12 de agosto afuera del hotel Vida en el Lago, propiedad del excandidato ubicada en el municipio Tepecoacuilco Trujano.
cehr