FGR detiene al excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura

Por el presunto delito de delincuencia organizada, fue detenido este martes el excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares.

El momento de la detención quedó registrado en una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook del también empresario, a quien agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) suben a una unidad oficial tras notificarle la orden de aprehensión en su contra.

“Los mandó Félix Salgado y la gobernadora [Evelyn Salgado], yo sé“ , dice Valladares a los agentes federales, que le responden: ”No, no, no. Nosotros no tenemos tintes políticos. Nosotros nada más estamos cumpliendo nuestro trabajo“.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este 12 de agosto afuera del hotel Vida en el Lago, propiedad del excandidato ubicada en el municipio Tepecoacuilco Trujano.

Publicado por Pedro Segura en Martes, 12 de agosto de 2025

cehr