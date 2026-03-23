Crecen 29 veces denuncias contra funcionarios con Miguel Navarro

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, durante la presentación del Fondo Soberano Nuevo Nayarit, el 19 de marzo de 2026 en la CDMX

Durante el gobierno de Miguel Navarro en Nayarit, sólo en sus primeros tres años, las denuncias en contra de servidores públicos por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas municipales se multiplicaron 29 veces, ya que los casos pasaron de 18 en 2022 a 523 en 2024.

De las 523 denuncias, 458 fueron procedentes; 23, incompetentes; 17, improcedentes; 19 fueron categorizadas con “otro estatus”, y seis, no identificadas.

No obstante, aunque también se incrementaron, las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores no caminaron en la misma proporción, ya que aumentaron poco menos de 10 veces, pues los castigos pasaron de 19 en 2022 a 183 en 2024.

El Dato: En 2024, la entidad gobernada por el morenista Miguel Ángel Navarro ocupó el octavo lugar en sanciones contra servidores públicos municipales.

Las sanciones, sin embargo, quedaron en su mayoría solamente en amonestaciones privadas y, en menor medida, en amonestaciones públicas, y únicamente en seis casos de 2024 hubo suspensión del empleo para los aludidos y en otros seis, inhabilitación.

A nivel general, las sanciones a personas servidoras públicas de las administraciones municipales tuvieron un incremento de 11.2 por ciento, al comparar 2022 con 2024, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025, presentado el jueves pasado por el Inegi.

El censo reveló que en 2024 se sancionó a 7 mil 465 personas servidoras públicas de las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas, mientras que en 2022 la cifra fue de 6 mil 712.

El Tip: El censo del Inegi reveló que en 2024 se sancionó a 7 mil 465 personas servidoras públicas de las administraciones públicas municipales a nivel nacional.

De las 7 mil 465 personas servidoras sancionadas, 31.6 por ciento, es decir 2 mil 359, correspondió a mujeres, y 68.1 por ciento, es decir 5 mil 085, a hombres.

En 2024, la sanción administrativa impuesta más frecuente fue amonestación privada, con 39.5 por ciento. Siguieron la amonestación pública, con 26.7 por ciento, e inhabilitación, con 23.6 por ciento.

De igual manera, durante 2024 se iniciaron 43 mil 340 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por las personas servidoras públicas de las administraciones municipales o de las demarcaciones territoriales. Esta cifra representó una reducción de 3.5 por ciento respecto a 2022.

De las investigaciones se concluyeron 30 mil 809 en el mismo periodo. Éstas, en comparación con 2022, aumentaron 30.5 por ciento.

6 servidores públicos municipales inhabilitados en Nayarit en 2024

El tipo de conclusión de las investigaciones más frecuente fue la emisión del acuerdo de conclusión y archivo del expediente, con 62.4 por ciento. Le siguió la presentación del informe de presunta responsabilidad administrativa, con 31.6 por ciento.

También en el mismo periodo se iniciaron 14 mil 806 procedimientos por la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas de las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales, y se concluyeron 12 mil 694.

En contraste con 2022, los procedimientos iniciados aumentaron 20.9 por ciento, y los concluidos, 59.5 por ciento.

Otros datos que revela el CNGMD es que, a precios de la segunda quincena de julio de 2018, el presupuesto que ejercieron en 2024 las instituciones de las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales fue de 601 mil 281.1 millones de pesos. Al comparar con 2023, la cantidad de presupuesto ejercido aumentó 11.7 por ciento en 2024.

Durante 2024, los tipos de trámites y servicios más comunes que ofrecieron la mayor cantidad de administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales fueron constancia de identidad, pago de impuesto predial y constancia de residencia.

En 2024, 99.7 por ciento de los municipios o demarcaciones territoriales prestó servicio de alumbrado público y 93.4 por ciento, de limpia y mantenimiento de calles y vialidades.

Además, 99.8 por ciento contó con panteones; 90.0 por ciento, con parques y/o jardines públicos; 61.9 por ciento, con tianguis o mercados semifijos móviles; 52.5 por ciento, con mercados; 34.6 por ciento, con rastros, y 3.2 por ciento, con centrales de abasto.

Durante 2024, el servicio de agua cubrió casi a la totalidad de los municipios y demarcaciones territoriales; es decir, 2 mil 443 declararon prestar el servicio de agua; sin embargo, 18 municipios manifestaron no tenerlo. Éstos se localizaron en Oaxaca (7), Puebla (5), Veracruz (3), Chiapas (1), Guerrero (1) y Michoacán (1). Los municipios sin servicio recurrieron al aprovechamiento de agua con pozos propios y a la explotación de manantiales. En menor medida, aprovecharon el recurso desde fuentes comunitarias y otras formas.

La cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado a nivel nacional se integró por 2 mil 6 municipios Por su parte, 455 registraron la ausencia de una red pública de desalojo de aguas servidas. Al prescindir de una red de drenaje, los municipios declararon que los predios contaban con fosas sépticas, o bien, que el tipo de suelo complicaba la instalación de una red de recolecta.

SANCIONES EN ADMINISTRACIONES MUNICIPALES ı Foto: Especial