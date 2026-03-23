Guardia Nacional detiene a la ‘Güerita Bélica’ con cartuchos, cargadores y equipo táctico en Tijuana

Una joven identificada por medios locales como la “Güerita Bélica” fue detenida por elementos de la Guardia Nacional cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos por el Puente Internacional Mesa de Otay, en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con medios locales, los agentes federales el alto al automóvil en el que viajaba la sospechosa para realizar una revisión en el carril vehicular del cruce fronterizo.

Durante el procedimiento, los elementos localizaron una maleta en el área del portaequipajes. En su interior se encontraba un conjunto de artículos cuyo origen legal no pudo ser acreditado por la conductora.

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Entre lo asegurado destacan 42 cartuchos de distintos calibres, cinco cargadores para armas de fuego, tres navajas, así como un chaleco táctico equipado con placas balísticas.

Además, reportes de la prensa local detallan el aseguramiento de tres radios de comunicación, cuatro candados de mano, un martillo y prendas de tipo táctico.

Tras el hallazgo, la joven fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público federal, junto con el vehículo y los objetos decomisados. Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles.

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cehr