Captan a Luis Miguel en cena íntima en restaurante de NY, ¿Dónde es y cuánto cuesta comer ahí?

La revista Quién compartió nuevas fotos y videos de Luis Miguel, quien tras anunciar que el próximo año hará una gira por México, Europa y Estados Unidos, fue visto en un lujoso restaurante griego en Nueva York.

El icónico cantante fue captado en el Estiatorio Milos Midtown, un restaurante de pescados y mariscos frescos en el corazón de Manhattan. El momento fue capturado y rápidamente se hizo viral en redes sociales, pues son pocas las apariciones públicas del famoso.

En redes sociales circula el video donde vemos a Luis Miguel bajar las escaleras del recinto que supuetsamente, mantuvo una iluminación baja para que él pudiera pasar un poco más desapercibido.

Pese a ello, la revista mencionó que al poco tiempo llegó el cantante Mijares, quien identificó a ‘El Sol’ y lo saludó brevemente antes de él mismo disfrutar de los alimentos en el lujoso recinto.

¿Dónde está el restaurante de Mariscos donde comió Luis Miguel y cuánto cuesta?

El nombre del restaurante donde comieron Luis Miguel y Mijares se llama Estiatorio Milos Midtown y está ubicado en la West 55th Street, en el centro de Manhattan.

El establecimiento fue dundado por el chef Costas Spiliadis, quien cuenta con 12 restaurantes en diferentes ciudades del mundo. La sucursal de Manhattan mantiene una carta con pescados, moluscos, mariscos, carnes y preparaciones tradicionales.

Entre las opciones aparecen platillos como lavraki, dorada, fagri, pargo rojo, lenguado de Dover, lubina negra, rufos, barbouni y Saint Pierre. También incluye langosta, carabineros y pescados completos que pueden prepararse al horno con sal para compartir.

Una cena para dos personas tiene un costo de entre 250 y 400 dólares, sin considerar bebidas alcohólicas costosas, los impuestos y la propina. A pesar de ello, la cuenta puede aumentar con el consumo de platillos más finos como caviar o pescados enteros por peso.

Esta cantidad equivale a un rango de 4,463.97 a 7,142.68 pesos mexicanos, según la conversión actual de dólares americanos a la moneda nacional. Se desconoce qué comió Luis Miguel en su reciente visita al restaurante.

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