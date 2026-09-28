¿Quién es Aldo Márquez, uno de los más funados de Habilidad Física 100: México? VIDEO

El programa de Netlfix Habilidad Física 100: México logró reunir a distintas personas y personalidades dentro de una competencia para demostrar su fuerza, habilidad, inteligencia y estrategia.

Este concurso de fuerza física busca que los deportistas, influencers y personajes públicos demuestren quién es el competidor con un perfil más completo para llevarse el premio y el reconocimiento dentro de la primera edición en México.

Uno de sus participantes es Aldo Lozano Márquez, un deportista especializado en hyrox que incluso es entrenador en Eight Hybrid, y quien podría ingresar al grupo Elite 15 de hyrox.

Aldo Márquez ha sido fuertemente criticado por los internautas, pues diversos usuarios han extraido momentos en el que el deportista muestra un comportamiento que calificaron como machista y misóigino.

Señalan Aldo Márquez por machista

El deportista de hyrox demostró una estrategia bastante peculiar dentro de la competencia, y uno de los retos más comentados fue en el que eligió a Ztimpy, el bailarín profesional, para enfrentarse durante la prueba cuerpo a cuerpo, pues dijo que era el más débil.

Incluso los competidores de Habilidad Física 100: México señalaron que la estrategia de Aldo Márquez durante toda la competencia fue “abusiva”, pues tomó decisiones para enfrentarse a oponentes a quienes consideró que podría vencer con facilidad.

La atleta de hyrox Karen Lara fue una de las que señaló las decisiones de Márquez, pues dijo que pese a que quiso “irse por la fácil” le iban a demostrar que “fácil no te la vamos a dejar”.

Por su parte, Aldo Márquez aseguró que eran oponentes que podían vencer facilmente, mientras que Sergio González dijo que si el equipo de Carlos Salcido, que estaba conformado por cuatro mujeres, les ganaba sería muy desafortunado.

En redes sociales Aldo Márquez compartió que este año fue su tercera representación de México durante el mundial de hyrox, y los internautas continúan con la funa, pues le comentan que él “no nos representa como mexicanos”.

Además, también lo señalan por su rendimiento durante las pruebas estáticas de resistencia, pues Márquez pudo sostener su peso suspendido por 23 minutos, mientras que Alejandra Gamboa pudo durar más de seis horas continuas.

El debate en redes sociales no se ha centrado únicamente en el comportamiento y comentarios de algunos de sus competidores, pues incluso han señalado que la producción no tomó en cuenta que los retos podrían incluir reglas que no dieran espacio a la réplica de estereotipos, o a la segregación de las competidoras.

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