¿Quién es Jacob Tremblay, actor de Unabomber?

La nueva película de Netflix Unabomber sigue la historia de Ted Kaczynski, quien pasó de ser un prodigio de Harvard a un asesino infame. Asimismo, se explora su pasado conflictivo, donde fue sometido a controvertidos experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Henry Murray.

El actor detrás del personaje que se convirtió en un asesino en serie es el joven Jacob Tremblay, quien da vida al Unabomber en sus años de universidad. Ahora te contamos más sobre el histrión.

¿Quién es Jacob Tremblay?

Jacob Tremblay es un actor canadiense nacido en Vancouver el 5 de octubre de 2006. Su padre, Jason Tremblay, es un detective policial, y su madre chilena, Christina Candia Tremblay, es ama de casa; además, tiene dos hermanas que también son actrices.

Fue en 2013 que el joven comenzó con su carrera en la actuación, al debutar en el cine con el papel de Blue Winslow, en la película de animación Los Pitufos 2, junto a Neil Patrick Harris.

Tremblay también interpretó a Jack en el aclamado drama de cine La habitación, coprotagonizada con Brie Larson.

LEMBRAM DELE? O Jacob Tremblay, de 'Extraordinário', cresceu! 🤯 pic.twitter.com/2SVdQvNM5z — POPTime (@poptime) September 18, 2026

Por su actuación, fue nominado a un Premio del Sindicato de Actores por Mejor Interpretación de un Actor en un Papel Secundario, convirtiéndose en el segundo actor más joven nominado para ese premio.

En 2017 actuó en la película Wonder en el papel de August “Auggie” Pullman. En 2019 fue uno de los protagonistas de la película Chicos buenos en el papel de Max.

Actualmente, Jacob Tremblay tiene 19 años de edad y da vida al personaje de Ted Kaczynski, el asesino en serie conocido como el ‘Unabomber’ en sus años de juventud, cuando era un prodigio en Harvard y comenzó a vivir experimentos inquietantes en su universidad.

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