El cine revivirá muy pronto una de las épocas más extrañas y llenas de paranoia en Estados Unidos: los avistamientos de payasos malvados que aterrorizaron a comunidades enteras en 2016.

La nueva película documental Clown Panic, llegará a México para mostrar cómo un fenómeno aparentemente absurdo en redes sociales se convirtió en un tema de seguridad nacional y en un reflejo del miedo colectivo. El público podrá ver testimonios y archivo documental exclusivo.

Descubre de qué trata la cinta Clown Panic y dónde y cuándo podrás verla en México.

Clown Panic: Estreno en México de la película sobre avistamientos de payasos malvados en 2016

La cinta Clown Panic se estrenará en Estados Unidos el 12 de octubre de 2026, con funciones especiales en salas seleccionadas y disponibilidad en plataformas digitales como Hulu. Se espera que llegue a México unos días después a través de Disney+.

¿De qué trata la película?

El proyecto busca reconstruir el ambiente de paranoia que se vivió hace una década, cuando múltiples reportes de personas disfrazadas de payasos aparecieron en calles, bosques y escuelas, lo que generó alarma en varias comunidades y cobertura masiva en medios internacionales.

The clowns are coming for you.



Clown Panic is coming soon to Huluween on Disney+. pic.twitter.com/bkyuLL6Ocy — Hulu (@hulu) September 22, 2026

Todo comenzó en una comunidad de Carolina del Sur, en 2016, cuando unos niños afirmaron haber visto a payasos escondidos en los bosques. A partir de entonces se multiplicaron las bromas virales hasta llegar a convertirse en casos que involucraron amenazas reales.

El documental Clown Panic incluirá testimonios de testigos, material de archivo y entrevistas con expertos en psicología social y criminología. La producción subraya cómo el miedo se propagó gracias a las redes sociales y cómo las autoridades tuvieron que intervenir ante la histeria colectiva.

Avance de Clown Panic

A continuación, te compartimos el adelanto de la película/documental Clown Panic, publicado por Hulu en inglés.

These clowns aren’t here to make balloon animals.



Clown Panic streams October 12 on Hulu and Hulu on Disney+. pic.twitter.com/pRhcCFiqDf — Hulu (@hulu) September 22, 2026

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