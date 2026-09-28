¿Quién era Ted Kaczynski ‘Unabomber’? El matemático que aterrorizó a EU y por qué se llamaba así

La nueva película de Netflix Unabomber sigue la historia de un asesino serial que por años aterrorizó a Estados Unidos al enviar bombas por correo, provocando muerte e hiriendo a decenas de personas en sus ataques.

La cinta sigue la historia de Ted Kaczynski, quien pasó de ser un prodigio de Harvard a un asesino infame. Asimismo, se explora su pasado conflictivo, donde fue sometido a controvertidos experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Henry Murray. Ahora te compartimos más sobre el personaje real detrás de la ficción.

¿Quién es Ted Kaczynski ‘Unabomber’?

Theodore John Kaczynski nació en Chicago el 22 de mayo de 1942, quien desde una edad temprana demostró excelentes capacidades académicas. Se graduó en la Universidad de Harvard y se doctoró en Matemáticas por la de Míchigan.

Se convirtió en assistant professor en la Universidad de California en Berkeley a los 25 años, pero dimitió dos años más tarde. En 1971, a los 29 años, se mudó a una cabaña sin luz ni agua corriente en las remotas tierras en Montana, donde empezó a aprender técnicas de supervivencia y a intentar ser autosuficiente.

De 1978 a 1995, Kaczynski envió dieciséis bombas a diferentes objetivos, entre los que había universidades y aerolíneas, acabó con la vida de tres personas e hirió a otras veintitrés.

Antes de conocerse su identidad, el FBI utilizaba el alias UNABOM, acrónimo de University and Airline Bomber, ‘bombardero de universidades y aerolíneas’, para hablar sobre el caso que terminó por ser uno de los máscostosos en la historia de la organización.

BREAKING: Unabomber Ted Kaczynski has been found dead in his prison cell at 81-years-old. His cause of death was not immediately clear.



If you are referring to this cold-blooded murderer as “Uncle Ted” or “King” then you are a part of the problem.



Ted Kaczynski murdered 3… pic.twitter.com/sRgOVVEyoz — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 10, 2023

Fue en realidad el hermano de Kaczynski, David, el que reconoció el idiolecto y las ideas expresadas en el manifiesto que el terrorista envió a el Washington Post en 1995.

Para evitar la pena de muerte, Kaczynski pactó con la fiscalía declararse culpable a cambio de ocho cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional.

Una vez en la penitenciaría de máxima seguridad de Colorado, desarrolló una enorme actividad epistolar, gran parte de la cual gira en torno a las ideas de su manifiesto. Finalmente, Ted Kaczynski murió el 10 de junio de 2023 en Durham, Carolina del Norte; la causa de muerte fue identificada como un suicidio.

¿Quieres saber más?

Iñárritu: Sólo Tom Cruise podía ser Digger

Clown Panic: Estreno en México de la película sobre avistamientos de payasos malvados en 2016

¿Quién es Bridget ‘Maggie’ Sullivan, de Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix?