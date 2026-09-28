¿Quién es Jahir Ocampo, el funcionario de la Conade en polémica por participar en Habilidad Física 100: México?

Jahir Ocampo es uno de los participantes de Habilidad Física 100: México, el reality show de Netflix que pone a prueba la fuerza, resistencia, velocidad y estrategia de cien atletas mexicanos en una serie de retos para definir al mejor de todos.

Sin embargo, el clavadista mexicano destacó por alfo más que por su rendimiento en la competencia del programa, ya que fue identificado como un funcionario de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Jahir Ocampo, director del CNAR, es señalado por presuntamente participar en un reality sin solicitar vacaciones o licencia durante las grabaciones, mientras mantenía un sueldo de 52 mil pesos mensuales. Ocampo y la Conade no han respondido públicamente a estos señalamientos.… pic.twitter.com/pE9xinSDuL — MÉXICO AL MINUTO (@mexico_alminuto) September 24, 2026

El atleta es el directo del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) desde noviembre de 2024 por designación de Rommel Pacheco, titular de la Conade.

Su participación en el reality show generó polémica después de que señalaran el presunto abandono de su cargo en el organismo público para formar parte del programa de Netflix.

En ese sentido, Jahir no habría solicitado licencia ni habría pedido vacaciones; además, supuestamente siguió percibiendo su sueldo de 52 mil pesos pese a haber ido a grabar el programa en lugar de atender sus obligaciones. Durante la grabación del programa,. estuvo prohibido el contacto con el exterior, por lo que no hubo manera en la que Ocampo trabajara.

¿Quién es Jahir Ocampo?

Jahir Ángel Ocampo Marroquín nació el 12 de enero de 1990 en la Ciudad de México. Su trayectoria comenzó en los clavados y con el paso de los años, se convirtió en uno de los representantes mexicanos destacados en la disciplina.

Compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde terminó en quinto lugar junto a Rommel Pacheco en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros.

También en el Campeonato Mundial de Natación de Barcelona 2013, consiguió la medalla de bronce en trampolín de tres metrossincronizado junto a Pacheco; la dupla también conquistó oro y plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Ocampo también consiguió dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, una en trampolín de un metro y otra en sincronizados.

Tras retirarse de la competencia de alto rendimiento, Jahir Ocampo estuvo ligado al deporte desde la administración pública. En noviembre de 2024, fue nombrado director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.

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