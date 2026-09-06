Einar Méndez Rubio: ¿De que murió el entrenador y fisicoculturista?

El entrenador y fisicoculturista mexicano Einar Méndez Rubio perdió la vida el pasado 4 de septiembre en la Ciudad de México, y Martha Debayle compartió unas palabras y el shock que le provocó esta repentina pérdida.

Martha Debayle compartió; por medio de sus redes sociales, que tanto ella como su equipo se encuentran tristes por la pérdida del entrenador, y dijo que sabía que no habría un día en el que entrene y no piense en él.

“Y pensar en el dolor de Yan y de sus hijas, parte el corazón. Porque por más que uno intente encontrarles explicación, hay cosas que simplemente no la tienen. Einar adorado: Te voy a extrañar mucho. Y sé que no habrá un día en que entrene y no piense en ti” se lee en la publicación.

¿De qué murió Einar Méndez?

Einar Méndez Rubio perdió la vida a los 48 años de edad el viernes pasado de manera repentina, pues esto ocurrió mientras se encontraba realizando ejercicio como parte de su rutina habitual dentro del gimnasio en el que daba asesorías físicas.

El 5 de septiembre a las 12:51 horas se realizó un homenaje en la casa funeraria Satélite Sala 1 de J. García López, y la inhumación se realizó este 6 de septiembre a las 12:00 horas en el Parque Memorial.

El mismo día que perdió la vida, el entrenador realizó una publicación agradeciendo los 30 años de matrimonio con su esposa Yan, con quien tuvo tres hijas a quien aseguró amaba con toda su vida, pues fueron su motor siempre.

“Doy gracias a Dios y a la vida por encontrar al amor de mi vida. Hoy cumplimos 30 años juntos que han sido totalmente maravillosos y hermosos, pasado todo tipo de cosas como todas las parejas, en su momento muchas personas no daban crédito de nuestro amor” se lee en la publicación.

Su esposa compartió en la sección de comentarios que lo amará por el resto de su vida, y que hará que él siempre se sienta orgulloso de ella; además, le pidió no dejarlas solas, y le agradeció por todo lo que le construyeron juntos.

“Quién va a decir que este día tan importante para nosotros, sería el día que tú ya no estés presente, te voy a amar el resto de mi vida esposo, voy a hacer que siempre te sientas orgulloso de mí” comentó Yan.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.