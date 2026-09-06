El actor estadounidense Ethan Hawke, reconocido por su versatilidad en cine, teatro y literatura, ha construido una carrera sólida en Hollywood y logrado convertirse en un rostro conocido de la industria.

Sin embargo, más allá de su trayectoria artística, también ha llamado la atención por su vida familiar. Una de las figuras que más interés despierta es su hija Maya Hawke, quien ha seguido los pasos de su padre en el mundo del entretenimiento. En La Razón te contamos sobre la trayectoria de Ethan y de su hija.

¿Quién es Ethan Hawke?

Ethan Hawke nació en 1970 en Austin, Texas. Es un actor, director y escritor con más de tres décadas de experiencia. Alcanzó la fama con películas como Dead Poets Society (1989) y consolidó su prestigio con la trilogía Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight.

Ha sido nominado en varias ocasiones al Oscar, tanto por su actuación como por su labor como guionista. Además, ha dirigido filmes independientes y escrito novelas, lo que lo convierte en un artista multifacético.

¿Quién es la hija de Ethan Hawke?

Maya Ray Thurman Hawke, nació en 1998 en Nueva York. Es hija de Ethan Hawke y la actriz Uma Thurman. Desde pequeña estuvo expuesta al mundo artístico y decidió dedicarse a la actuación y la música. Su hermano es el actor Levon Thurman-Hawke.

Su debut en televisión llegó con la serie Little Women (2017), pero su salto a la fama ocurrió con Stranger Things, donde interpreta a Robin Buckley desde la tercera temporada.

Maya Hawke ı Foto: IG: @maya_hawke

Además de su carrera como actriz, Maya Hawke es cantante y compositora. Ha lanzado discos como Blush (2020) y Moss (2022), mostrando una faceta íntima y poética en sus letras; suele mezclar folk y el indie.

Luego de años de relación, la artista se casó con Christian Lee Hutson, músico, el 14 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Te puede interesar: