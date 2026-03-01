¿Es cierto que Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad

Quentin Tarantino es uno de los cineastas más reconocidos por su estilo de hacer películas, sin embargo, este 1 de marzo comenzó a correr el rumor de que el director de cintas como “Bastardos sin gloria” y “Kill Bill” habría muerto.

Además, según la información que circula en redes sociales es que Tarantino habría muerto como víctima de los bombardeos que se llevaron a cabo contra Irán e Israel.

Esto encendió las alertas sobre si es o no verdad lo que le habría sucedido al famoso cineasta, que ha trabajado con talentos como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Uma Thurman, entre muchos más.

¿Quentin Tarantino murió?

No, Quentin Tarantino no murió, el cineasta se encuentra bien y lo que se ha difundido con respecto a su muerte es una noticia falsa.

¿Cómo surgió el rumor de la muerte de Tarantino?

Todo sucedió porque se sabe que Tarantino vive en Israel con su familia desde el 2018, por lo que tras darse a conocer que comenzaron los bombardeos en Medio Oriente los usuarios se preguntaron sobre cómo se encontraba el cineasta.

Incluso algunos usuarios señalan que supuestamente el portal de noticias Deadline fue quien dio a información, sin embargo, esto es completamente falso, dicho medio no ha publicado nada con respecto a que Tarantino y su familia esté en riesgo por la situación política actual.

¿Dónde vive Tarantino?

De acuerdo con la información, Tarantino vive en Tel Aviv, Israel, y ahí vive con toda su familia, su esposa y sus hijos.

El cineasta está casado con Daniella Pick, una cantante y modelo israelí, quien es 21 años menor que él.

Tarantino compró su casa en Israel y señaló que no tiene intenciones de volver a Hollywood para hacer de este lugar su residencia oficial, incluso ha defendido su postura pese al conflicto en el Medio Oriente y defiende a Israel, éste país también tiene una cercana relación con Estados Unidos, de donde es originario el cineasta.

Películas más famosas de Tarantino