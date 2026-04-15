Luego del trago amargo que Soda Stereo hizo pasar a sus fans mexicanos anoche, la banda argentina y Ocesa emitieron un comunicado aclarando lo que pasó.

Durante la primera noche del tour ECOS en México, la agrupación porteña salió al escenario dos horas después de las 8:00 pm, horario programado para el show en el Palacio de los Deportes. El público reaccionó con mentadas de madre y mensajes de inconformidad en redes sociales, pero no obtuvieron pronta respuesta.

Soda Stereo explica retraso de dos horas en primera fecha en CDMX

El regreso de Soda Stereo a la Ciudad de México quedará marcado por el retraso de dos horas que tuvo la banda, antes de aparecer en el escenario del Palacio de los Deportes. Ante la polémica, la banda y la promotora Ocesa emitieron un comunicado para aclarar lo sucedido y garantizar que los próximos conciertos se desarrollen sin contratiempos.

▶ #Video | Fans chiflan impacientes para que inicie el espectáculo ECOS de Soda Stereo esta noche en el Palacio de los Deportes, que estaba programado a las 20:00 horas y a las 21:13 no había comenzado. #Sodastereo #Música #Noticias



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“Ofrecemos una disculpa por el considerable retraso con el que ayer martes dio inicio el primero de los conciertos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes”, inicia el texto.

La agrupación aclaró que los problemas fueron ajenos a la banda y que se trató de fallas técnicas que ya han sido solucionadas. Del mismo modo, aseguraron que el concierto programado para este miércoles 15 de abril será inigualable.

“Aclaramos que estos problemas fueron ajenos a la banda y lamentamos los inconvenientes que esto causó, pero hemos solucionado por completo los problemas técnicos y estamos totalmente listos para que el concierto de hoy se convierta en una noche inolvidable”, continúa el comunicado.

Asimismo, tanto Soda Stereo como la promotora aseguraron que los estándares de calidad están garantizados para las siguientes presentaciones en CDMX. “Tanto OCESA, como Soda Stereo, estamos comprometidos con la calidad y garantizamos los estándares tecnológicos del show de hoy, como los subsecuentes”, afirmaron.

Aviso de Ocesa y Soda Stereo ı Foto: IG ocesa

En redes sociales, algunos comentarios fueron:

"Ja! El mismo comunicado sacaron de Shakira en su primera fecha, y las posteriores salió igual de tarde"

"Ok… pero eso era para ayer…"

“Sólo un mensaje de ‘lamentamos los inconvenientes’ por esperar dos horas y media???”

“Y no hay compensación o algo?”