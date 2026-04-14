Retraso de show de Soda Stereo provoca rechiflas y mentadas

La banda argentina Soda Stereo comenzó con el pie izquierdo su tour ECOS en México, pues su retraso provocó gritos de “culer…, culer…, culer…” y chiflidos de mentadas de madre después de las 21:00 horas, ya que el show estaba anunciado a las 20:00 horas.
A las 21:56 todavía no arrancaba el espectáculo en el Palacio de los Deportes, que anunciaba “gracias por tu paciencia, el concierto comenzará en breve”.
Aunque de momentos el público se quedaba en silencio o platicaba para pasar el tiempo, había otros en los que al unísono sonaban las rechiflas porque no comenzaba el show en el traen a Gustavo Cerati de vuelta, a través de un holograma, a casi 12 años de su fallecimiento.
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El espectáculo de Soda Stereo que orante de recrear cuando la banda estaba completa, ha causado curiosidad y duda sobre si logrará que el público sienta como si Cerati estuviera vivo, pero con los artificios de la tecnología.