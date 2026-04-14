Retraso de show de Soda Stereo provoca rechiflas y mentadas

La banda argentina Soda Stereo comenzó con el pie izquierdo su tour ECOS en México, pues su retraso provocó gritos de “culer…, culer…, culer…” y chiflidos de mentadas de madre después de las 21:00 horas, ya que el show estaba anunciado a las 20:00 horas.

A las 21:56 todavía no arrancaba el espectáculo en el Palacio de los Deportes, que anunciaba “gracias por tu paciencia, el concierto comenzará en breve”.

▶ #Video | Fans chiflan impacientes para que inicie el espectáculo ECOS de Soda Stereo esta noche en el Palacio de los Deportes, que estaba programado a las 20:00 horas y a las 21:13 no había comenzado. #Sodastereo #Música #Noticias



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Aunque de momentos el público se quedaba en silencio o platicaba para pasar el tiempo, había otros en los que al unísono sonaban las rechiflas porque no comenzaba el show en el traen a Gustavo Cerati de vuelta, a través de un holograma, a casi 12 años de su fallecimiento.

▶ #Video | Los gritos de “culer…” se escuchan a las 21:35 horas porque todavía no comienza el show ECOS de Soda Stereo, en el que traen de vuelta a Gustavo Cerati, a través de un holograma.#SodaStereo #Noticias



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El espectáculo de Soda Stereo que orante de recrear cuando la banda estaba completa, ha causado curiosidad y duda sobre si logrará que el público sienta como si Cerati estuviera vivo, pero con los artificios de la tecnología.