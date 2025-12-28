¿Cuál es la sexualidad de Maya Hawke, actriz de Stranger Things?

Maya Hawke es una de las actrices jóvenes de Hollywood más destacadas de los últimos años, quien supo aprovechar el nombre de sus padres para sacar a relucir su propio talento y ha conquistado a millones al formar parte de varias películas y series como Stranger Things, donde interpreta a Robin.

Ante su gran representación de Robin de Stranger Things, que es una mujer lesbiana y otros personajes con diferentes espectros de la comunidad LGBT+, muchos se han cuestionado sobre la verdadera sexualidad de Maya Hawke, quién es su pareja y otros detalles sobre su intimidad.

¿Cuál es la sexualidad de Maya Hawke?

Hay que mencionar que la joven a pesar de haber crecido bajo los reflectores por sus dos exitosos padres, ha preferido mantener un perfil bajo en lo que corresponde a su vida privada, sin dar grandes declaraciones al respecto.

De este modo, la modelo no ha revelado cuál es su sexualidad específicamente, aunque desde el año 2023 se le ha ligado con Christian Lee Hutson, un reconocido músico, por lo que se sabe que sus preferencias incluyen a los hombres.

En 2021, Maya tuvo una relación con otro músico, Spencer Barnett. Anteriormente mantuvo una relación con Gus Wenner (editor de Rolling Stone) y Tom Sturridge. Hasta ahora, la famosa no ha sido relacionada sentimentalmente con otra mujer.

A pesar de ello, los fans de Stranger Things consideran que su personaje es todo un ícono para la representación LGBT+ en las series modernas, ya que su aparición fue una de las primeras en el programa donde una sexualidad fuera de la heteronorma era explorada con libertad.

En ese sentido, al presentarse su personaje en la tercera temporada, muchos celebraron la manera en la que manejaron su sexualidad y cómo decidió ‘salir del closet’ durante una conversación genuina con otro querido personaje, Steve.