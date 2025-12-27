La magia de los crossovers cautivó esta mañana a los espectadores con el inesperado viaje de los personajes más queridos de Plaza Sésamo al universo de Stranger Things.

En un breve video, los entrañables títeres se adentraron en el misterioso Hawkins, donde recrearon con humor y ternura algunos de los elementos más icónicos de la serie de Netflix.

El momento, que llega poco antes de Episodio Final de la temporada 5 de Stranger Things, fue muy comentado entre los fans de las dos producciones por estar cargado de nostalgia también. Descubre de qué trata esta increíble colaboración.

Plaza Sésamo viaja al universo de Stranger Things

El fragmento en el que Plaza Sésamo se sumerge en el universo de Stranger Things muestra a Elmo, el Monstruo Comegalletas y otros amigos enfrentándose a mensajes misteriosos provenientes del Upside Down.

Los personajes queridos personajes descifran palabras como waffle, friends y scram, guiños directos a la trama de la famosa serie y a la relación de Eleven con sus inseparables compañeros.

“Oh, Elmo, algo está pasando. Te dije que deberíamos haber ido al Starcourt Mall. Nada malo pasa ahí”, inicia el Comegalletas mientras se encuentran en la mítica habitación con series de luces multicolores y el abecedario pintado sobre la pared.

“Elmo cree que alguien nos está hablando desde el Upside Down", responde el muñeco rojo.

Uno de los momentos más comentados del clip es cuando el Monstruo Comegalletas interpreta las letras como un mensaje que forma la palabra “waffle”, lo que hace referencia a la comida favorita de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown.

Incluso la propia la protagonista de la serie está personificada, pues los creadores utilizaron un títere de un 11 con ojos y boca. El resto de los personajes usan ropa que se mantiene fiel al característico look ochentero de Hawkins.

Entre risas y ocurrencias, los inocentes personajes convierten lo que en la serie original sería un código de emergencia en una oportunidad para hablar de amistad y cooperación. Aunque parecería ser un mensaje para el público infantil, la realidad es que los fans de todas las edades expresaron su gusto por esta colaboración.

Watch out for the grouchogorgon. It's time for sƃuᴉɥʇ ǝɯɐsǝs. pic.twitter.com/93gpXArixC — Netflix (@netflix) December 27, 2025

Este cruce entre dos universos tan distintos generó gran entusiasmo en redes sociales. Los fans de Stranger Things celebran la manera en que Plaza Sésamo rindió homenaje a la serie sin perder su esencia infantil y humorística, mientras introducen referencias que sólo los verdaderos fans podrían captar.