Las MEJORES pijamas de Stranger Things para regalar y disfrutar de un maratón de la serie

Las MEJORES pijamas de Stranger Things para disfrutar de un maratón de la serie

La fiebre de Stranger Things está de vuelta con el lanzamiento de la quinta y última temporada del universo de Hawkins.

Si deseas sumergirte en la comodidad mientras haces un maratón de la producción de Netflix, previo al estreno del Volumen 2, las pijamas inspiradas en la serie son el complemento perfecto, sobre todo en estas fechas de bajas temperaturas. O, en caso de que conozcas a alguien que ame esta historia, puedes hacerle un regalo muy especial.

Hay inmensidad de modelos y, como sabemos que a veces es difícil decidirse, en La Razón de México te presentamos las más cómodas, originales y con diseños que rinden homenaje a los personajes y símbolos más icónicos de Stranger Things.

Opción 1: Pijama de Demogorgon

Si lo tuyo son las pijamas exóticas, la de Demogordon es para ti. Esta opción se llama Stranger Things - Pijama de forro polar para adultos y adolescentes con capucha y cierre, S-2XL. Este mameluco está hecho 100 por ciento de poliéster, con forro polar esponjoso que siempre te mantendrá caliente.

Además, la pijama está diseñada para adaptarse a mujeres y hombres adultos, y adolescentes. De cualquier modo, te recomendamos revisar la tabla de tallas. El costo de esta prenda es de mil 347 pesos mexicanos, pero hay posibilidad de pago con tarjetas de crédito.

Pijama de Demogorgon ı Foto: Especial

Opción 2: Pijama de Hellfire Club

Si deseas una opción apta para zonas menos frías, la Stranger Things Pijama Hombre y Adolescente, Conjunto de Pijama con Camiseta y Pantalón es una buena opción.

Este juego de ropa para dormir es completamente de algodón, por lo que podrás usarla incluso en una época que no se invierno. El modelo es de dos piezas, una camiseta de manga corta y un pantalón largo con bolsillos que tienen el logo de Hellfire Club.

Su costo es de entre 779.99 y 849.81 pesos mexicanos, según la talla que elijas. Aunque se especifica que es una pijama de hombre, el modelo puede considerarse unisex o apto para cualquier persona.

Pijama Hellfire Club de Stranger Things ı Foto: Especial

Opción 3: Pijama De Pareja De Stranger Things

Si tú y tu pareja son fans de la serie de Netflix, pueden estar a juego con la Pijama De Pareja De Stranger Things.

El conjunto incluye cuatro piezas. Dos partes superiores de manga corta y dos pantalones en tela polar. Hay dos modelos a elegir: azul y blanco.

Su costo es de 690 pesos mexicanos por todo, con opción a pagar a plazos con algunas tarjetas de crédito.

Pijama de pareja de Stranger Things ı Foto: Especial

Opción 4: Pijama negra con logo de Stranger Things

Esta pijama puedes encontrarla como Conjunto de pijama de 2 piezas para mujeres, adolescentes con parte superior, pantalones de pijama con bolsillos.

Este conjunto para mujer está hecho de una mezcla de poliéster suave con elastano elástico. Se incluyen dos piezas: la parte superior de manga larga con botones y los pantalones de cintura elástica y bolsillos.

Esta pijama es color negro y tiene estampado del logo en color rojo de Stranger Things. Su precio es de mil 46 pesos mexicanos.

Pijama con logo de Stranger Things ı Foto: Especial

Estas opciones son sólo sugerencias. Puedes buscar otros modelos en línea o en tiendas físicas, de acuerdo con tus intereses y lo que estés dispuesto a pagar.