Dado el éxito de Stranger Things, y que sus rasgos están totalmente ligados a la cultura pop de los 80s y los 90s, era de esperarse ver la franquicia extenderse no solo en el campo literario sino en el mundo de los cómics, dando como resultado títulos que además de aprovechar su popularidad complementan las líneas argumentales principales y enriquecen el concepto con pasajes llenos de referencias al mundo del entretenimiento. Entre las más destacadas están las siguientes tres, escritos por Jody Houser, quien ha trabajado en productos como Dr. Who, Los Expedientes Secretos X y Star Wars: Tie Figther.

El otro lado, lo que no vimos en la pantalla

De los cómics más significativos por supuesto es El Otro Lado, el cual le da a Will Byers el protagonismo que no tiene en la primera temporada de la serie pese a que su nombre es el que más repite durante la misma. Muestra el proceso emocional que experimenta durante todo el tiempo que estuvo en el Upside down y conecta las situaciones con los momentos que dentro de la trama principal eran el indicador de que aún estaba vivo y buscaba comunicarse con sus amigos y familia, para así ofrecer respuestas que habían quedado solo implicadas.

Stranger Things, cómics para disfrutar el principio del fin ı Foto: Especial

Sin embargo, el principal acierto está en las analogías que establece con la afición de Will por el juego de Calabozos y Dragones al retomar su acostumbrado rol como el hechicero apodado “El Sabio”, para que a partir de ello entre el terror predominante insertar secuencias de fantasía clásica cuya épica enfatiza el valor y el sacrifico del personaje, rasgos propios del arquetipo del héroe, de lo cual hace eco esta 5ª temporada.

Hacia lo hoguera y lo que nos espera

Aquí los lineamientos oscuros y retorcidos de los tradicionales cuentos de hadas, cuál si fueran un reflejo de la mente de otra de las víctimas de los crueles experimentos de Martín Brenner y a través de pequeños pasajes, le otorgan una sugestiva identidad a la especie de road movie que nos presenta para continuar la exploración del mundo de manipulación científica de donde proviene Eleven.

Además, aunque la trama de por sí es bastante atractiva al transitar entre géneros como el thriller y la aventura, las conexiones con respecto a la serie -empezando por el título que alude al Hellfire Cllub-, son constantes y cobran sentido al complementar pasajes específicos de la serie,tales como el escape del laboratorio o la aparición de Kaly convertida en una marginal, personaje que se relaciona directamente con la temporada final hoy en curso.

Campamento de ciencias sobre Suzie y Dustin

En este caso lo llamativo, más allá de contarnos cómo se conocieron Suzie y Dustin, es que para revelarnos como sus personalidades nerds se complementan de manera tan incidental como natural y tierna, elaboran una simpática sátira homenaje a los Slashers y al concepto de misterios tipo Scooby Doo con todo y revelación final. Como ejemplo de lo curioso y conveniente de la aventura, basta decir que se desarrolla en un campamento de ciencia donde irrumpirá un asesino que -para estar a tono- oculta su rostro tras una máscara de Einstein.