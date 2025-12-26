La espera por el desenlace de Stranger Things está llegando a su fin. Netflix confirmó que el Episodio Final de la quinta temporada marcará el cierre definitivo de la serie que inició en julio de 2016, hace casi 10 años.

Los millones de fanáticos de la producción ambientada en los años 80, creada por los hermanos Duffer, esperan con ansias la conclusión del enfrentamiento contra Vecna, el descubrimiento del origen del Upside Down y el destino de Eleven y compañía, quienes afrontan este último tramo separados y con Hawkins sometida a un estricto dominio militar.

La cuenta regresiva ya comenzó, y Hawkins se prepara para su última batalla. En La Razón te contamos a qué hora, cuándo y cuánto tendrá de duración este Episodio Final.

Stranger Things 5 Episodio Final: Fecha, hora de estreno y duración

El Episodio Final de Stranger Things 5 se estrenará el 31 de diciembre de 2025 a las 5:00 pm (PST) u 8:00 pm (EST), lo que equivale a distintos horarios según el país en el que te encuentres:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 pm

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 pm

España: 2:00 am (madrugada del 1 de enero, hora peninsular)

¿Cuánto durará el Episodio Final de Stranger Things 5?

Este capítulo tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos, lo que lo convierte prácticamente en una película, pensada para dar un cierre épico y lleno de mucha emoción y nostalgia a una de las producciones más exitosas de la plataforma Netflix.

El Episodio Final de Stranger Things lleva por título The Rightside Up (que podría ser traducido como “El mundo al derecho”). Este es un guiño directo al episodio The Upside Down que vimos en la primera temporada.

🚨STRANGER THINGS 5 VOL 2 IS NOW PLAYING🚨 pic.twitter.com/Dt2JENDu2T — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) December 26, 2025

El Volumen 1 de Stranger Things fue lanzado en noviembre, el Volumen 2 este 25 de diciembre, y ambos han impactado a los seguidores de la famosa serie creada por los hermanos Duffer.

Con el Episodio Final se espera saber en qué concluye el enfrentamiento contra Vecna, conocer el origen del Upside Down y el destino de Eleven y compañía, quienes afrontan este último tramo separados y con Hawkins sometida a un estricto dominio militar.

Desde su debut, Stranger Things se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla. Se han realizado convenciones y piezas coleccionables en homenaje a la historia y sus personajes.

Además, anoche, durante el lanzamiento de la segunda parte de la temporada 5, la plataforma Netflix se cayó y no permitió a cientos de usuarios mirar los capítulos nuevos.