La espera ha terminado para los millones de seguidores de Stranger Things. Netflix confirmó que el Volumen 2 de la quinta y última temporada de la aclamada serie se estrenará en pocas horas.

Si deseas qué le depara a Eleven y compañía dentro del universo de Hawkins, toma nota para no perderte el lanzamiento mundial de los nuevos capítulos, porque en La Razón de México te revelamos la fecha y hora de estreno del Volumen 2.

Fecha y hora del estreno de Stranger Things 5 Volumen 2

El Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará el jueves 25 de diciembre a las 20:00 horas ET en Estados Unidos.

En México, los episodios estarán disponibles desde las 19:00 horas del centro. El lanzamiento convierte a la Navidad en una fecha doblemente especial para los fanáticos de la producción de Netflix.

Mientras tanto, en países como Argentina y Chile, el lanzamiento será a las 22:00 horas, mientras que en Colombia y Perú se podrá ver desde las 20:00 horas.

Este segundo bloque de Stranger Things reúne los capítulos cinco, seis y siete de la temporada 5, que marcarán el desenlace de la historia que inició en 2016 y se volvió, desde sus primeras entregas, un fenómeno mundial.

El episodio final, titulado The Rightside Up, se estrenará el 31 de diciembre de 2025, dando fin así a una de las series más exitosas de la plataforma de streaming.

scenes from sorcerer pic.twitter.com/NoHo4VeOUR — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) December 24, 2025

El Volumen 1 de Stranger Things fue lanzado en noviembre y dejó a los espectadores al filo del asiento debido a las grandes revelaciones que tuvieron lugar. Ahora, el Volumen 2 de la temporada 5 promete resolver los destinos de Eleven, Mike, Will y el resto del grupo frente a la amenaza del Upside Down y el temible Vecna.

Stranger Things temporada final: Cada vez estamos más cerca del fin de una era

Desde su debut, Stranger Things se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla. La serie está ambientada en los años ochenta y mezcla ciencia ficción, terror y nostalgia, lo que logró conectar con distintas generaciones de espectadores.

Su impacto se refleja en convenciones, piezas coleccionables y una comunidad global que ha seguido fielmente cada temporada y el desarrollo de cada personaje.

La expectativa del gran final de la serie de Netflix es tanta, que se espera que el desenlace supere récords de audiencia y se convierta en uno de los eventos de streaming más comentados del año.