Hoy no me puedo levantar: Fenómeno revive, 20 años después

A dos décadas de convertirse en uno de los musicales más exitosos en la historia del teatro mexicano, el elenco original de Hoy no me puedo levantar volverá a encontrarse frente al público en un espectáculo irrepetible que promete revivir emociones, canciones y recuerdos que marcaron a toda una generación. Impulsado por Alan Estrada, el proyecto reunirá nuevamente a figuras como Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez y Gerardo González, entre otras, en el mismo escenario donde comenzó la historia en 2006.

“Más que un regreso, yo creo que es un reencuentro”, aseguró Alan Estrada en entrevista con La Razón. El actor aclaró que no se trata de una reposición del exitoso montaje inspirado en las canciones de Mecano, sino de una experiencia creada especialmente para quienes vivieron aquel fenómeno teatral.

5 mil 500 funciones tuvo Hoy no me puedo levantar

“La obra como tal no va a regresar, no vamos a hacerla. Esto es un espectáculo especial que nunca había sucedido antes. Es reencontrar al elenco original a través de las canciones y de una especie de memorabilia de lo que vivimos hace 20 años”, explicó.

El anuncio ha provocado una respuesta inmediata del público. Los boletos para gran parte de las funciones prácticamente se agotaron en cuestión de días y la producción ya analiza la posibilidad de abrir nuevas fechas, aunque las agendas de los participantes complican cualquier ampliación de la temporada.

“Estamos bien felices porque ya casi no hay boletos. Ahora estudiamos si agregamos más fechas, pero está muy complicado por las agendas de todos por sus compromisos. Ha sido un éxito increíble”, señaló.

La idea nació del propio Alan Estrada. Hace poco más de un año comenzó a pensar en cómo conmemorar el vigésimo aniversario del montaje que lanzó a la fama a buena parte de sus integrantes y que se convirtió en un referente del teatro musical en México.

“Siempre intentaron juntarnos y no se había logrado. Entonces dije: voy a ver si yo lo intento”, recordó.

Originalmente pensó en un concierto, pero la propuesta evolucionó hasta convertirse en una experiencia más íntima y emotiva. La clave fue encontrar disponibilidad en el Teatro 1 del Centro Cultural Teatro, el mismo recinto donde el musical se estrenó y que muchos de los integrantes no han vuelto a pisar el escenario desde entonces.

“Muchos de nosotros no hemos pisado ese escenario en 20 años. Había muchas cosas energéticamente que me indicaban que esto era lo que había que hacer”, comentó.

El actor Alan Estrada reveló que el espectáculo está concebido como una carta de amor para los seguidores que acompañaron aquella primera temporada del montaje teatral.

“Diseñamos un show creado para los fans para que tengan un flashback de hace 20 años cuando se sienten en esa butaca”, afirmó.

Por ello, el montaje combinará interpretaciones musicales, material audiovisual, recuerdos y momentos especialmente diseñados para conectar con quienes formaron parte de aquel fenómeno cultural que durante años abarrotó funciones y convirtió canciones como “Hoy no me puedo levantar”, “Me cuesta tanto olvidarte” y “Cruz de navajas” en himnos teatrales para miles de espectadores.

Además, ninguna presentación será igual. “Hay sorpresas. La gente va a tener lo que espera y más sorpresas. Cada noche será diferente, ninguna función será igual que la otra”, adelantó sin revelar mayores detalles.

Para la producción se integró un equipo creativo internacional encabezado por el diseñador visual Maxi Vecco, el coreógrafo español Carmelo Segura y colaboradores cercanos a Luis Gerardo Méndez para el desarrollo de contenidos audiovisuales.

La última función está programada para el 7 de septiembre, una fecha simbólica para los seguidores del musical. Ese día, adelantó Alan Estrada, habrá sorpresas adicionales para cerrar una celebración que nació de la nostalgia, pero que terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos teatrales más esperados del año.

“Para todas las personas que estuvieron ahí hace 20 años, este show es para ellos. Estamos rescatando muchas cosas a manera de homenaje. Nos gustaría volver a verlos porque esto está diseñado especialmente para ellos”, compartió el actor.