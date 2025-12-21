Netflix regala velas de Stranger Things: ¿Dónde y hasta cuándo conseguirlas?

Los fans de Stranger Things en la Ciudad de México están viviendo una experiencia de activación de la quinta y última temporada de la serie más aclamada de Netflix.

La plataforma de streaming sabe que los fans mexicanos son de los que más ven la serie así que hicieron una actividad poco usual para consentir a los seguidores y se trata de que regalaron velas con las imágenes de los personajes de la serie.

Son veladoras, como tipo las que se encienden a los santos con las imágenes de Dustin, Robin, Once, Mike, Willy, Steve, Nancy, entre otros.

¿Dónde conseguir las velas de Stranger Things?

Las velas de Stranger Things se regalan en el Mercado Escandón que se ubica en Avenida José Martí esquina con Agricultura, Escandón I Sección, 11800 Ciudad de México. El acceso es por el estacionamiento.

Día y horario para ir por las velas de Stranger Things

La entrega de velas de Stranger Things se realiza los días 20 y 21 de diciembre, por lo que solo tienes este domingo para ir por la tuya.

El horario en el que está disponible la actividad es de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La plataforma anunció que la entrega de velas está sujeta a disponibilidad. Se entregará una vela por persona hasta agotar existencias. Las velas son gratuitas y su venta queda prohibida al público.

Velas Stranger Things en el Mercado Escandón ı Foto: Redes sociales

Los fans hacen largas filas para poder conseguir una de estas velas para mantener la luz de la esperanza de los héroes de Hawkins para su última aventura y protegerlos.

Por lo que te recomendamos llegar temprano para alcanzar las velas y también ir con calzado cómodo para aguantar la espera, asimismo te sugerimos tener paciencia porque son muchos los fans que asisten a esta actividad para celebrar el gran final de la serie favorita de Netflix de los últimos años. Recuerda que solo es una vela por persona.

¿Cuándo se estrena la última parte de Stranger Things?

La última parte de la temporada de Stranger Things inicia este 25 de diciembre y el gran final sale el 31 de diciembre en la plataforma de Netflix.