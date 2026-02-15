Millones de personas de todo el mundo se llenaron de emoción luego de que se difundiera que Maya Hawke, quien interpreta a Robyn Buckley en Stranger Things e hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, contrajo matrimonio con el músico Christian Lee Hutson.

La ceremonia, que fue totalmente inesperada para Hollywood, tuvo lugar en pleno Día de San Valentín y fue realizada en una iglesia de Nueva York, fue una boda íntima y elegante, pese al frío de la épica.

Además, el festejo reunió a varios integrantes del elenco de la exitosa serie de Netflix, lo que causó aún más alegría entre los fans. Descubre cómo fue este emotivo momento.

Maya Hawke se casa y reúne al elenco de Stranger Things | FOTOS

El sábado 14 de febrero de 2026, Maya Hawke dio el “sí” en la iglesia St. George’s Episcopal de Manhattan, en una boda privada que sorprendió a Hollywood. La actriz de 27 años lució un vestido blanco sencillo con falda de olanes y un abrigo con algunas plumas en las mangas y el cuello, mientras que su esposo optó por un clásico smoking.

Además del inesperado matrimonio, otro aspecto destacado fue la presencia de sus compañeros de Stranger Things. Aunque no todo el elenco asistió, Natalia Dyer, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Joe Keery se presentaron para acompañarla en este momento especial.

Además, los padres de Maya Hawke, Uma Thurman y Ethan Hawke, estuvieron presentes.

COMO QUE MAYA HAWKE SE CASÓ pic.twitter.com/sFHFTYmXly — ؘjuandi (@poxelse) February 15, 2026

¿Quién es Maya Hawke y quién es su novio, ahora esposo?

Maya Hawke, de 27 años, es hija de los actores hija de Uma Thurman y Ethan Hawke. La joven es conocida mundialmente por interpretar a Robin Buckley en la exitosa serie de Netflix Stranger Things. Además de su carrera como actriz, ha incursionado en la música con proyectos propios.

Su ahora esposo, Christian Lee Hutson, es un músico y compositor estadounidense con una trayectoria en el folk y el indie. Tiene alrededor de 36 años.

La pareja comenzó su relación en 2023 y mantuvo el romance lejos de los reflectores. En febrero de 2025, el novio de la actriz confirmó su compromiso en una entrevista, y poco después Maya Hawke fue vista con un anillo de diamantes. Tras más de tres años juntos, decidieron casarse pleno Día de San Valentín, 14 de febrero, una fecha bastante significativa a nivel mundial.