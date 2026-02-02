Netflix transmitirá el regreso de BTS en vivo, ¿Cuándo y cómo ver la transmisión?

El regreso de BTS es uno de los más esperados en la industria del entretenimiento y la plataforma de Netflix anunció que transmitirán la histórica presentación que la banda llevará a cabo en marzo de este año por el inicio de su nueva era Arirang.

Netflix transmitirá el regreso de BTS

Tras varios años en hiatus para que cada miembro cumpliera con el servicio militar, este 2026 marca el regreso de BTS, quienes prometen conquistar al mundo entero con su regreso musical, desatando emoción entre los fans de las celebridades.

“Agárrense porque el comeback más esperado llega a Netflix”, publicó la cuenta oficial latinoamericana, junto con una imagen en la que se reveló la fecha en las que podremos ver tanto el regreso en vivo como el documental.

De este modo, no solo las ARMY podrán ver al grupo durante su presentación en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, que promete reunir a millones de espectadores tanto en Corea del Sur como en el mundo entero.

Además, se publicará un documental en el que veremos el camino de los integrantes de BTS para crear su nuevo material discográfico, el cual promete acumular millones de vistas al reunir a los siete artistas en un mismo espacio.

🎤BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG

📅21 de marzo 5:00 a.m. MX

BTS se presentará en la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl EN VIVO a nivel mundial, exclusivamente en Netflix.



🎥BTS: EL REGRESO… pic.twitter.com/SeNjAcDGue — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 3, 2026

Las fechas para estos eventos ARMY en Netflix son:

BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG

21 de marzo 5:00 a.m.

MXBTS se presentará en la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl EN VIVO a nivel mundial, exclusivamente en Netflix.

BTS: EL REGRESO

27 de marzo

BTS: EL REGRESO, un documental que muestra el proceso de creación de su nuevo álbum ARIRANG. Solo en Netflix.

La transmisión en vivo será habilitada en las horas previas al inicio del show con el que BTS regresa de manera oficial a los escenarios. Te recomendamos tener una buena señal de Internet y paciencia, pues la gran afluencia que atraerá el evento puede provocar complicaciones en la plataforma de streaming. Para disfrutar del material, es importante que tengas una cuenta de Netflix activa.