Mandataria mexicana espera que haya “buenas noticias”

Corea del Sur responde a Sheinbaum sobre más fechas de BTS en México

Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Primer Ministro de Corea del Sur le contestó sobre la petición de que interviniera para que hubiera más conciertos en México de la banda BTS

Integrantes del grupo BTS en una imagen de archivo.
Foto: Especial
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, le contestó sobre la petición de que pugnara para que hubiera más conciertos en México de la banda BTS.

Durante la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum aseguró que el líder coreano le dijo que se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pronto se comunicarían.

“Bueno, nada más contestaron que, me contestó el Presidente de Corea, que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros”, reveló Presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum dijo esperar que haya “buenas noticias”.

