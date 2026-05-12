¿Quién es ‘El Titán’, el fisicoculturista vinculado con el huachicol fiscal?

Esto se sabe de "El Titán", detenido por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.

En uno de los golpes más relevantes contra el huachicol fiscal en los últimos meses, autoridades federales detuvieron a José Antonio “N”, alias “El Titán” o “El Mamado”, uno de los principales operadores de las redes de este delito que operan en el norte del país.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que el detenido está vinculado con el Cártel del Noreste y con el decomiso de un “buque huachicolero” en Tamaulipas, en 2025.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

José Antonio “N”, “El Titán”, es uno de los operadores más cercanos a Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, uno de los más buscados por el Gobierno federal en su lucha contra el huachicol fiscal. Pero, ¿quién es y por qué es relevante? Esto se sabe.

De fisicoculturista e influencer a huachicolero: Él es “El Titán”

El 11 de mayo, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó la detención de José Antonio “N”, quien, dijo, fue identificado como líder de una célula afín al Cártel del Noreste, relacionada con actividades de huachicol.

Detenido José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán” o “El Mamado”, fisicoculturista #MTY de 39 años un lider menor del CDN HUACHICOLERO San Pedro Garza García, Monterrey y Allende MUY "AMIGO" DE ameriquitoJR@OHarfuch no detiene a los pesados de #tamaulipas de zonaCENTRO/SUR sur pic.twitter.com/VDdyz1gkNw — Menny ALERTA DE RIESGO (@MennyValdz) May 11, 2026

Posteriormente, se difundió que José Antonio “N” también es conocido como “El Titán”, y que es uno de los principales operadores de Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, y una de pieza clave en la red de huachicol fiscal que, presuntamente, el segundo lidera en el norte del país.

En cuanto a “El Titán”, se le conoce por haberse dedicado al fisicoculturismo antes del inicio de sus supuestas actividades ilícitas. Según investigaciones periodísticas, fue competidor de la IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) y alcanzó el estatus de profesional.

🚨 CAE "EL TITÁN", DEL CÍRCULO DE ANDY LÓPEZ BELTRÁN.



En un operativo en Nuevo León, García Harfuch detuvo a José Antonio Cortés Huerta, alias "El Titán". Es la mano derecha de Roberto Blanco ("El Señor de los Buques") y pieza clave en la red de huachicol fiscal que vincula… pic.twitter.com/s3nb32ZABk — José Díaz (@JJDiazMachuca) May 11, 2026

En sus redes sociales (ahora bajo escrutinio o dadas de baja), compartía rutinas, consejos de nutrición y presumía un estilo de vida de lujos: autos deportivos, viajes y ropa de diseñador.

Incluso, cuando fue detenido, fueron asegurados siete tigres, lo que coincide con el estilo de vida lujoso que supuestamente llevaba.

De acuerdo con información recogida por el diario El Financiero, “El Titán” apareció en un documental de 2014 titulado Alma de León, que retrató a varios fisicoculturistas de Nuevo León.

En dicha cinta, José Antonio “N” relató que intentó convertirse en futbolista profesional y que pasó por fuerzas básicas de equipos de renombre como Tigres, Puebla, Atlante y América, hasta que una lesión le impidió continuar.

La Razón de México no pudo corroborar de manera independiente la existencia de dicho documental.

Fue precisamente su estilo de vida lujoso lo que llamó la atención por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

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