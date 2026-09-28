Gala Montes acusa a María José y Paty Cantú de copiar su canción ‘La Mala’ | VIDEO

Gala Montes estalló contra Paty Cantú y María José al señalar a las compositoras de hacer una copia de su próxima canción, un tema que ha dado de qué hablar y ha dividido opiniones en redes sociales.

Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de copiarle

Fue hace un par de meses que la ex integrante de La casa de los famosos México lanzó el teaser de un tema titulado ‘La Mala’, de cuál forma parte de su próximo álbum musical La hija de nadie.

@galahijadenadie Para ser tan buenas “ compositoras” copian muy bien. 😈la única MALA sale el 23 de octubre 🔥🤟🏼 Que cringe tu tía la josa hablando mal de mí hace unos meses y ahora copiándonos 🥺 ♬ original sound - Lahijadenadie

Y recientemente, se estrenó una canción titulada ‘La mala del cuento’, interpretada por María José y con Paty Cantú como co escritora. Ante esto, Gala Montes no dejó pasar la similitud en los títulos del tema y según ella, en el resto de la canción.

A través de su cuenta de tik tok, la también actriz publicó un video en el que aparece interpretando su canción La mala, destacando la fecha Julio 2026. Y después muestra un tuit de uno de los coescritores de la nueva canción de María José en el que celebran el reciente estreno de la canción.

“Para ser tan buenas ‘compositoras’ copian muy bien. La única MALA sale el 23 de octubre”, escribió la artista mexicana, “qué cringe tu tía La Josa hablando mal de mi hace unos meses y ahora copiandonos”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que después en sus historias de Instagram, la famosa comentó que ya trató de hablar con Paty Cantú pero le ha dejado de contestar, presume porque tiene relación con la novia de su hermana.

¡Gala Montes acusa de plagio a María José y Paty Cantú! 😱🚨💃🏻☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/81Xvm8cRLE — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 28, 2026

“Ahora se unió con La Josa [...] hicieron una canción que se llama La Mala del Cuento que se parece mucho a La Mala, que es una canción que es el primer sencillo de mi disco y la verdad sí me saca de onda”, señaló.

Gala acusó “me parece una copia de lo que yo llevo trabajando mucho tiempo”. Después, señaló que nunca recibió el apoyo de María José, sino que utilizó su nombre para tener relevancia y que incluso habló mal de ella y dijo que Gala “no tenía talento” tras el lanzamiento de la canción ‘Takara’. “Ahora sacan esta canción que yo digo es igual a la mía”, acusó.

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