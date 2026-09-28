Así terminó Místico sin máscara en Habilidad Física 100: México | VIDEO

Habilidad Física 100: México cotinúa dando sorpresas, pues esta competencia en la que las y los participantes deben demostrar su fuerza y habilidades para llevarse el premio a casa ha estado llena de sorpresas inesperadas.

La competencia Habilidad Física 100: México continúa sorprendiendo a las personas que se han sumado a seguirla después de que se estrenara oficialmente en la plataforma de streaming Netflix.

Este torneo para deportistas cuenta con la participación de muchos atletas que no son tan conocidos en los medios, otros que se han hecho populares en redes sociales, y algunas estrellas muy reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.

Entre las figuras más destacadas dentro de Habilidad Física 100: México se encuentra Místico, el peleador que ha logrado hacerse conocido no solamente en el país, sino que ha llevado su nombre a escenarios internacionales.

Pese a que Místico es reconocido por su gran trayectoria y talento para la lucha libre, durante uno de los retos de Habilidad Física 100: México perdió la máscara contra Brandon Díaz, el luchador olímpico que no dudó ni un segundo al realizar esta acción.

Video de Místico sin máscara

Durante la pelea entre Brandon Díaz y Místico de Habilidad Física 100: México se vivieron muchos momentos de tensión que tenían al borde del escenario a todos los paticipantes, quienes gritaban de emoción al presenciar tan increíble encuentro.

La determinación de Brandon Díaz para ganarle a Místico hicieron que este lograra hacer algo sorprendente, y una acción que muchos señalaron como algo antideportivo e inesperado.

Sin lugar a dudas el momento más destacado del enfrentamiento fue aquel en el que Díaz logró quitarle rápidamente la máscara al legendario y reconocido luchador, quien permaneció en el suelo para no mostrar su rostro al descubierto.

Muchos internautas quedaron sorprendidos no solamente por la habilidad y destreza que se mostró durante este encuentro, sino porque calificaron la acción de Brandon Díaz como algo inaceptable y una falta de respeto, lo que los llevó a señalar incluso a Netflix por permitir dicha acción.

“Le quitaste la máscara a Místico y eso no”, “si querías luchar con la leyenda, tenías que respetar a la leyenda”, “todo mexicano sabe lo que significa la máscara para un luchador, aparte de que traerla era una desventaja para el, el perdió la máscara, pero tú el honor” y “oye tío porque dejaste que le quitarán la máscara a Místico, grité del coraje” son algunos de los comentarios que dejaron en redes.

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