¿Quién es Brandon Díaz, el luchador que dejó sin máscara a Místico en Habilidad Física 100: México?

Habilidad Física 100: México cuenta con diversos perfles de deportistas, atletlas y creadores de contenido que demostraron su fuerza, habilidades y destreza durante los retos que tuvieron que superar para convertirse en la persona más fuerte de país.

La adaptación mexicana del reality surcoreano cuenta con pruebas exigentes para que se pueda buscar al perfil más completo dentro de las y los competidores con distintas especialidades dentro del deporte.

Esta competencia tiene una gran variedad de deportistas, y los 100 participantes dan todo de sí mismos durante los retos agotadores de la competencia física para ser el último en pie.

Durante uno de los retos que tuvieron que enfrentar, Brandon Díaz peleó contra Místico y le quitó la máscara al luchador mexicano reconocido tanto a nivel nacional como internacionalmente.

¿Quién es Brandon Díaz?

Brandon Díaz es originario de Río Grande, Zacatecas, cuenta con un registro como atleta del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y fue seleccionado nacional durante algunas competencias internacionales.

En la descripción de sus redes sociales comparte que cuenta con medallas de primero, segundo y tercer lugar por sus competencias dentro de la lucha olímpica en los Panamericanos y Centroamericanos.

Además de ser un exatleta olímpico, Bruno Díaz también cuenta con experiencia como Accelerated Freefall (AFF) y como Tandem Instructor (TI) de paracaidismo, de acuerdo con sus redes sociales.

Díaz compartió un video en el que recopila parte de sus entrenamientos previos al ingreso a la competencia de Netflix, Habilidad Física 100: México, en el que muestra distintos escenarios que formaron parte de su preparación física.

El luchador olímpico ha sido fuertemente señalado por los internautas, quienes lo han criticado por haberle quitado la máscara a Místico durante su encuentro, e incluso le han comentado que eso fue algo antideportivo.

“Que bajo haberle quitado su máscara a místico y darte a conocer por eso”, “sube también cuando le quitas la máscara para “ganar” pero no vas por la pelota”, y “que desagradable que no sepas jugar con honor” son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en sus publicaciones.

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