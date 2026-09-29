¿De qué murió Dennis Haskins que interpretaba al Señor Belding de Salvados por la campaña?

El actor estadounidense Dennis Haskins, conocido por su personaje como el director Richard Belding en la serie Salvados por la Campana, ha muerto a los 75 años de edad, de acuerdo con lo revelado por su agente en las primeras horas del martes 29 de septembre.

“Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding, y quienes tuvimos la suerte de conocer a Dennis lo queríamos aún más. Era una gran persona y quería —quiero decir, QUERÍA muchísimo— a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara”, dijo Jay Schachter, su representante por dos décadas.

Dennis Haskins, who played Principal Richard Belding on ‘Saved by the Bell’, has died at 75, TMZ reports.



Dennis Haskins became known for playing the Bayside High principal and later returned for the spinoffs ‘The College Years’ and ‘The New Class’. Dennis Haskins’ agent… pic.twitter.com/SOdH8ydFfw — Complex (@Complex) September 29, 2026

¿De qué murió Dennis Haskins?

Se desconoce de manera oficial la causa de muerte de Dennis Haskins. Sin embargo, Dimples Karaoke, un bar que Dennis solía visitar, señaló que le famoso padecía de la enfermedad de Parkinson, la cual prefirió no hacer pública.

Salvados por la campana fue emitido entre 1989 y 1993 y se centrbaa en las travesuras de un grupo de estudiantes en la Bayside High al sur de California.

En la serie, Haskins interpretaba al director Belding en casi 90 episodios, siendo el adulto que ponía orden en la escuela con su icónica frase “eh, eh, eh, ¿qué está pasando aquí?”, cada que había caos entre los alumnos.

Lark Voorhies, quien interpretó a Lisa Turtle en la serie, dedicó un mensaje sobre la muerte del famoso: “Conocer a Dennis Haskins durante casi 40 años ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida, lo que hace que perderlo duela tan profundamente”.

Haskins también formó parte de Salvados por la campana: La nueva generación, en la película para televisión Salvados por la campana: Estilo hawaiano y en la serie precursora de la original, Buenos días, señorita Bliss.

Su última vez interpretando al personaje fue en el año 2015, cuando los protagonistas se reunieron para participar en un sketch en el programa nocturno The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, señala la cadena ABC.

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